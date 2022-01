Linux 5.15 se ha marcado, por fin, como versión «longterm» (LTS)

Se sabía. Se comentaba. Lo estábamos esperando, pero no sabíamos cuándo pasaría. Linux 5.15 se lanzó a principios de noviembre, y pronto dijeron que sería una versión de esas que están soportadas durante más tiempo. Es probable que la decisión fuera tomada para que hubiera una versión LTS en 2021, pero lo importante es que iba a ser una versión soportada durante un lapso mayor que los lanzamientos normales. Pero, hasta hace poco, la única información que teníamos al respecto eran algunos informes.

Hoy 16 de enero han lanzado dos actualizaciones del núcleo de Linux. La versión estable más actualizada es Linux 5.16.1, y los mantenedores del kernel recomiendan la adopción masiva tras la primera actualización de punto. Por el mismo tiempo han lanzado Linux 5.15.15, y como podéis ver en la captura de cabecera o entrando a kernel.org, ya aparece al lado la etiqueta el «longterm» sinónimo de LTS (Long Term Support).

En un principio, Linux 5.15 estará soportado hasta finales de 2023

Hace dos días nos hacíamos eco de un rumor que se acerca más a noticia que aseguraba que Ubuntu 22.04 usaría Linux 5.15, justamente por ser una versión LTS. Allí también informábamos de que esta versión del núcleo de Linux estará soportada hasta octubre de 2023, a no ser que cambien los planes y alguien se decida a mantenerlo más tiempo como ya pasó con 5.10. Si no alargan el soporte, Jammy Jellyfish se quedará con un kernel sin soporte 18 meses después de su lanzamiento. Pero que nadie se asuste: por defecto, Canonical actualiza el kernel de sus versiones LTS a no ser que se realicen cambios por parte del usuario.

Entre las novedades que introdujo Linux 5.15 tenemos soporte nativo para el sistema de archivos NTFS o un soporte mejorado para diferentes chips o SoCs, entre los que está el M1 de Apple. También se abandonó el soporte para usar NTLM, por lo que ya no se puede usar con hardware que aún trabaja con versiones viejas de Samba.