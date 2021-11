Hace unas horas hemos tenido «fumata blanca». Después de un periodo de desarrollo muy tranquilo, Linus Torvalds decidió que no había motivo para alargar más las cosas y lanzó Linux 5.15. Estando en este mundo, y conociendo Ubuntu desde hace unos 5 lustros, yo no dejaba de pensar en cuál sería la siguiente versión LTS del núcleo que desarrolla el finlandés, en parte porque es más que probable que es el que use Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish, y ya tengo respuesta.

Linux 5.15 será una versión LTS. Quien toma esta decisión es el mantenedor principal, Grea Kroah-Hartman, y ha pensado que 5.15 sea el lanzamiento LTS de este 2021. Echando un vistazo al calendario, no parece una mala decisión, ya que así se asegura de que este año también haya versión Long Term Support, pero quizá no sea el mejor negocio para los usuarios de Ubuntu, ya que es probable que en abril usen un kernel que se lanzó entre cinco y seis meses antes.

Linux 5.15, novedades más destacadas

En nuestro blog hermano tenemos un artículo sobre novedades de Linux 5.15 más extenso, pero esta versión llega con mejoras como el soporte nativo para NTFS que llega de la mano de Paragon Software; soporta todas las versiones desde 3.1. También se ha implementado un servidor SMB3 llamado ksmbd y el sistema de archivos BTRFS ahora soporte la verificación de la integridad de los archivos y montajes ID-mount.

En esta versión se ha mejorado el soporte para diferentes procesadores y SoCs, entre los que está el M1 de Apple. Entre otras cosas, Linux 5.15 añade compatibilidad con las consolas Nintendo Wii, los cargadores basados en Chrome OS EC y Mediatek MT6360, los controladores PCIe Rockchip DesignWare, los controladores flash de serie Rockchip, las PHY Gigabit Ethernet de MediaTek, los paneles eDP Samsung ATNA33XC20, las NIC LAN inalámbricas Realtek RTL8188EU y los sensores térmicos NVIDIA Tegra30.

Los usuarios interesados en instalar Linux 5.15 deben hacerlo manualmente desde los archivos facilitados en kernel.org. Las distribuciones Rolling Release lo añadirán en los próximos días.