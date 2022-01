Hace dos días nos hacíamos eco de una noticia que afirmaba que Ubuntu 22.04 se podrá instalar en la Raspberry Pi 4 de 2GB. Hoy tenemos que volver a hablar del sistema operativo desarrollado por Canonical, pero esta vez por el kernel que usará. Jammy Jellyfish, nombre en clave de 22.04, será una versión LTS y, como era de esperar, usará el último kernel Long Term Support que hay disponible, aunque en estos momentos aún no ha recibido esa etiqueta.

Linux 5.10 fue una versión LTS, pero en un principio, si no recuerdo mal, sólo iba a estar soportado durante dos años. Cuando la comunidad dio un paso al frente y se aseguró el mantenimiento, se amplió el soporte. Con Linux 5.15 estamos más o menos en las mismas: estará soportado durante más tiempo que las versiones normales, pero de momento no tanto como 5.10. Y en kernel.org aún no está marcado como LTS, sólo como «Stable».

Ubuntu 22.04 llegará con GNOME 42

Ahora mismo, y si no cambian las cosas como lo hicieron con 5.10, Linux 5.15 estará soportado hasta octubre de 2023. Un año y medio de soporte no es mucho para una versión Long Term Support de Ubuntu, pero la otra opción sería usar Linux 5.16-5.17, soportados alrededor de tres meses. Linux 5.15 se lanzó a finales de octubre de 2021, por lo que no será una versión de las más modernas, pero era la opción más lógica y no creo que haya sorprendido a nadie.

Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish está ahora mismo en desarrollo, y la versión estable llegará el 21 de abril. Entre sus novedades, se espera que use GNOME 42 (actualmente usa GNOME 40) y la última versión de libadwaita, pero sólo unas pocas aplicaciones estarán totalmente adaptadas o re-basadas en GTK4. Estará soportado durante cinco años, por lo que, si no amplían el soporte de Linux 5.15, podría ser buena idea actualizar el kernel a finales de 2023.