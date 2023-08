Quien haya probado RetroPie habrá comprobado que es una delicia lanzar ROMs desde este software originalmente diseñado para la Raspberry Pi. Otras alternativas pasan por instalar y configurar manualmente EmulationStation, pero creo que es mucho trabajo y además queda lejos de lo que ofrece RetroPie. Por suerte, hace tiempo que existe otra opción con todo preparado, y su nombre es EmulationStation Desktop Edition.

Con el mismo icono pero en rojo en vez de azul, hacerlo funcionar es prácticamente instalar y ejecutar. O ni siquiera instalar, porque ofrece una opción en AppImage. EmulationStation Desktop Edition es de código abierto y multiplataforma, lo que creo que también lo convierte en lo mejor para los usuarios de Windows y macOS. Por defecto ofrece algunas mejoras que no ofrece RetroPie, y vamos a explicar algunas hoy aquí.

EmulationStation Desktop Edition muestra incluso vídeos

Si hemos lanzado el scrapper, que es lo que busca y baja las imágenes, al entrar a la vista de la lista nos mostrará algo como lo de la captura anterior. Se parece a lo que muestra RetroPie, pero sin duda tiene un diseño más cuidado. La lista en sí aparece a la izquierda, y la información de los juegos a la derecha. Encima de la explicación del juego en perfecto castellano (hay que configurarlo desde los ajustes), no es una imagen: es un vídeo corto al más puro estilo App Store o Google Play (pesan lo suyo, ojo. Para buscar y eliminar duplicados, fdupes). La imagen aparece durante unos segundos, y es una combinada de la caja del juego (abajo izquierda), captura (en el centro) y el logotipo del juego (arriba izquierda). Si accedemos a ver el contenido multimedia, también podremos acceder a los manuales en PDF. ¿Quién da más?

Al entrar a cada sistema (emulador), arriba a la izquierda vemos una imagen de cómo era la consola con sus respectivos cartuchos y el logotipo. Esto en el tema por defecto, porque trae dos, aunque a mí no me gusta demasiado el «moderno», y se pueden instalar más.

También tira de RetroArch y otros emuladores

Aunque no lo parezca, estas estaciones de emulación no son más que un frontend que recoge en un mismo lugar todos nuestros juegos. Se le añaden extras para que queden como este EmulationStation Desktop Edition o RetroPie, pero eso es lo que son. Para que los títulos puedan lanzarse hay que tener instalado RetroArch, disponible en la mayoría de repositorios oficiales de cualquier distro, en AUR, en Flathub y Snapcraft. Por defecto, RetroArch ya trae todo lo necesario para que funcionen las consolas clásicas, pero también se pueden instalar más «cores».

Si no nos gusta cómo funciona un core de RetroArch, o sencillamente no se abre, desde las opciones podemos configurar que abra los juegos con otro emulador, pudiendo elegir que lo haga desde EmulationStation directamente o que abra el emulador suelto (al cerrarlo volverá a ES), y también es posible hacerlo por juego.

Sobre la configuración, casi todo es automático. Nosotros sólo tenemos que decirle al abrir el frontend por primera vez dónde tenemos los juegos, la carpeta principal, y le podemos decir que busque recursivamente. Lo que sí es importante es que las carpetas tengan un nombre concreto, como puede ser «mastersystem» sin las comillas y no otra cosa como «Sega Master System» o sólo «Master System». Si no tienen el nombre que debe tener, no encontrará los juegos.

EmulationStation Desktop Edition puede hacer scrapper automático

Interesante, pero no sabría decir si mejor, es la función que hace scrapping automático. Es una opción que está activada por defecto, y sería perfecta si todas nuestras roms tuvieran un nombre exacto para que el scrapper pudiera añadir la información sin fallar. Lo que hace esta opción es que iniciamos el scrapper y va añadiendo los metadatos sin consultar. Es mejor y más preciso hacerlo manualmente, pero lo malo viene cuando tenemos literalmente cientos de roms y al menos las NES, SNES, Master System y Mega Drive (Genesis): hay que comprobar esos cientos de juegos para asegurarnos de que coincide lo que tenemos con lo que nos ofrece el scrapper.

Siempre podemos dejar que trabaje automáticamente, irnos a tomar un café (o dos) y, cuando termine, empezar a usar el software con normalidad. Si un juego tiene metadatos que no corresponden con lo que tenemos, en ese caso los editamos manualmente.

Lo bueno es que también podemos crear las colecciones Todos, que los junta todos y puede servirnos para encontrar algún título en concreto sin importar la plataforma, Último jugado y Favoritos. Al menos merece la pena activar la opción de Favoritos porque es la zona en donde estará lo que más nos gusta. Es una especie de Todos, pero de sólo lo que nos gusta de verdad.

Yo conocía la existencia de EmulationStation Desktop Edition desde hacía tiempo, pero para ser honesto no recuerdo por qué no la había probado a fondo antes. Quizá porque es multiplataforma y en Linux solía usar RetroPie, puede que por algún fallo… Pero ya ha salido la v2.1.1 y no es que funcione bien, es que terminaré abandonando RetroPíe.

Más información.