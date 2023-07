Las cosas como son: a mí nunca me gustó. No sé si es porque en el año en el que nació yo no tenía ordenador y cuando tuve mi primer PC había programas más bonitos, pero yo nunca usé Winamp. Pasé del reproductor nativo de Windows a MediaMonkey, software que me enseñó cómo debería ser una biblioteca musical. Pero yo no suelo ser un ejemplo de persona que sigue tendencias o que sencillamente las conozca, y Winamp fue muy popular. Tanto es así que existen clones, la compañía que lo desarrolla quiere devolverlo a la vida e incluso hay una versión web llamada Webamp.

Webamp es sencillamente «Una reimplementación de Winamp 2.9 en HTML5 y JavaScript con soporte completo para skins«. Existe desde hace un par de años, y se puede usar desde su página web. En ella vemos el fondo de color azul, típico de Windows 95, en una especie de escritorio virtual que sólo contiene el reproductor. Eso y unos accesos directos: el del ejecutable, que permite abrir el reproductor si lo cerramos, los de varios skins y otro a una web en donde conseguir más de estas pieles.

Webamp: Winamp en HTML y JavaScript

Webamp simula muy bien el funcionamiento de Winamp. Tiene botones de reproducción, el apartado con el ecualizador, la lista de reproducción y MilkDrop, lo que muestra visualizaciones. Si hacemos clic en el botón de «expulsar», podremos subir nuestra propia música para que la reproduzca.

Para los que tengan una página web, se puede añadir al reproductor a ella copiando y pegando el código que hay en su página de GitHub. Ahora bien, no tiene reglas CSS para la colocación, por lo que si no se añade nada más, habrá una ventana flotando y molestando más que otra cosa. En parte es así para que se pueda arrastrar y soltar por toda la parte visible (viewport). Si os fijáis, abajo a la derecha de este artículo está el reproductor, totalmente funcional. Si no está encima del texto sin ningún control, por lo menos en un navegador de escritorio, es porque así se lo he indicado.

Como en el Winamp original, Webamp también permite mover los widgets y recolocarlos a nuestro gusto. El botón de minimizar está desactivado, pero todos los demás funcionan. A la izquierda del textto «WINAMP» hay un logotipo, y desde él accedemos al menú de opciones. Por ejemplo, si cerramos la ventana de la visualización, podemos volver a abrirla desde él, y también nos permite volver a poner la skin original si la hemos cambiado con uno de los enlaces del escritorio.

Si buscabas un reproductor web, esta es una buena opción

Puede gustar más o menos, y a mí no me terminó de convencer hace ya 26 años, pero Webamp puede usarse en cualquier parte para reproducir la música que tengamos en nuestro disco duro, independientemente del equipo. Si el sistema operativo permite navegar desde un gestor de archivos, es posible.

Como reproductor web, creo que es una opción a tener en cuenta, y más si somos los dueños de una página web y podemos añadir el script. Pero si lo que queremos es reproducir música sin conexión, Webamp no nos vale, y el diseño de Winamp no es el mejor que existe. En Linux tenemos desde que me llega la memoria a Audacious, y creo que no sólo no tiene nada que envidiarle al antiguo Winamp; es que es mejor. Incluso veo más interesante tirar de Cmus desde el terminal, claro está, si no necesitamos visualizaciones atractivas ni un ecualizador.

Yo os dejo que juguéis con el Winamp Webamp que está flotando por esta ventana (espero que no salga nada mal por WordPress o algún bloqueador de contenido y me deje mal). Se puede hacer de todo menos minimizar, que ya hemos dicho que está desactivado, y cerrar el programa, sencillamente porque no hay manera de volver a abrirlo. Que tiemple Spotify.