Nos llega la nueva placa de la frambuesa, la sacamos de la caja, la metemos en otra, mejor la oficial con ventilador, le ponemos Raspberry Pi OS en un USB o disco SSD, mejor que en una microSD y… ¿Por dónde empezar? Una Raspberry Pi 5 es como todas las demás, pero bastante más potente. Esto significa que podremos hacer lo mismo que hasta ahora o más y mejor. Pero, ¿cómo se hacen estas cosas?

Recientemente hemos actualizado el artículo sobre la última versión de Raspberry Pi OS para enseñaros cómo instalarlo en la Raspberry Pi 5. Nada nuevo; hemos aprovechado el momento, ya que la instalación es prácticamente la misma, por no decir la misma de siempre. Lo que vamos a contaros hoy son cosas que podemos hacer tras instalar el sistema operativo, y una de ellas será activar el soporte para los paquetes de nueva generación que más gustan en la comunidad Linux.

Raspberry Pi 5, su sistema y sus posibilidades

Aunque está lejos de ser como un buen ordenador u ofrecer el rendimiento de una Steam Deck, con la RPi5 se ha dado un salto enorme en cuanto a rendimiento. Raspberry Pi OS es el sistema oficial del proyecto, está basado en Debian y… es muy mucho Debian. Es Debian con LXQt y lo que consideran que les da su toque personal. Si explico que es Debian es porque no pone algunas cosas tan fáciles como, por ejemplo, KDE neon o Manjaro, que activar el soporte para paquetes flatpak o instalar la mayoría de software se hace con un par de clics. Pero vamos a empezar con las cosas que podemos hacer con la RPi5 tras instalarle Bookworm

Actualizar el sistema y los paquetes pendientes

Lo primero que hay que hacer es aplicar todas las actualizaciones disponibles. La mejor manera es mirar arriba a la derecha. Ahí hay un icono azul con una flecha hacia abajo que ya nos da pistas de para qué sirve. Si le hacemos clic derecho podemos ver lo que está por actualizar o directamente instalar las actualizaciones seleccionando «Install Updates». Aviso que puede tomarse su tiempo, sobre todo si esto lo está haciendo alguien con una placa anterior a la quinta.

Retocar la Configuración de Raspberrry Pi

Desde Raspberry Pi Configuration, más adelante «Configuración de Raspberry Pi» que estará en Preferencias, podemos hacer cambios importantes. Por ejemplo, ponerlo en español, elegir nuestra distribución de teclado, cambiarle la resolución o activar la configuración por si tenemos algo con ventilador. La caja oficial tiene uno conectado a los pines GPIO, y cuando detecta que está a cierta temperatura puede acelerarlo o frenarlo. Todo esto se puede configurar desde este apartado.

En la pestaña Sistema podemos, si queremos, cambiar la clave, el nombre del host o hacer que pida contraseña al iniciar, algo importante si vamos a compartir la placa y tenemos datos sensibles.

Probar el nuevo Firefox incluido

La última versión de Raspberry Pi OS ha incluido por defecto al navegador Firefox. Pero esto no significa que sea el navegador por defecto, puesto que sigue quedándose Chromium. No sabemos si la compañía tiene planes de cambiar en un futuro, pero ahora conviven Chromium con Firefox. Llama la atención que en el navegador de Mozilla también es posible activar el soporte para DRM, y a quien le parezca algo normal, bueno, sencillamente no tuvo una Raspberry Pi hace 3-4 años, cuando había que instalar un paquete a propósito o descargar algo de Chrome OS para poder ver o escuchar contenido protegido.

Instalar Kodi en la Raspberry Pi 5

Kodi es uno de los programas obligados, algo que hay que tener, un must have. En la Raspberry Pi 5 funciona ya como en un equipo de escritorio, no se notan tirones ni nada por el estilo. Se instala desde «Add / Remove software», una aplicación tipo gestor de paquetes que yo nunca he visto en español… Lo que hay que hacer es buscar «kodi» desde la caja de búsqueda de arriba a la izquierda, marcar la casilla de Kodi Media Center, hacer clic en «Apply» y luego poner la contraseña.

Instalará dos versiones, una normal y otra «Full Screen». La segunda no es que se vea más completa que la primera, es que es una versión que se sale del sistema operativo, por decirlo de alguna manera, y centra todos sus recursos en hacer que Kodi funcione a pleno rendimiento.

Echar un vistazo a la lista de software recomendado

En el menú «Preferencias» encontramos «Recommended Software». Es una lista con software que los de la frambuesa consideran interesante. Allí encontramos, por ejemplo, LibreOffice y Visual Studio Code.

Activar el soporte para paquetes flatpak

Aunque a Canonical no le guste, los desarrolladores prefieren por mucho los flatpak a los snap. Se ha llegado a un punto en el que mucho software está o bien en un tarball (.tar.gz) con binarios o directamente en Flathub. Lo bueno es que muchos programas soportan la arquitectura de la Raspberry Pi. Lo malo es que sólo para 64-bit. Si es lo que habéis instalado en vuestra Raspberry Pi 5, desde Flathub se puede instalar la última versión de Telegram o Vivaldi.

Activar el soporte es tan sencillo como abrir un terminal y escribir estos comandos:

apt install flatpak flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Lo malo es que no es como en otras distribuciones, no se instalan igual y no se lanzan igual. Para instalar flatpaks hay que ir a Flathub, buscar un programa, darle a la flechita de al lado de «Install», copiar el comando para instalar un programa, pegarlo en un terminal y darle a intro. Tampoco nos crea un acceso directo en el menú de aplicaciones, cosa que tendremos que hacer por nuestra cuenta. O eso o ejecutar el comando para iniciar el programa cada vez que queramos lanzarlo (consejo: mejor desde «Ejecutar»).

Instalar emuladores en la Raspberry Pi 5

Hay varias maneras de ejecutar emuladores en la Raspberry Pi 5. Si uno quiere hacerlo desde una unidad dedicada, es decir, un USB o tarjeta microSD sólo para eso, desde Imager se puede instalar Recalbox, Lakka o RetroPie. Los tres van a valer, pero habrá que ir cambiando de tarjeta/USB para hacer todo lo que queremos hacer.

Si sólo queremos usar un sistema operativo, hay varias opciones a tener en cuenta:

Instalar RetroPie en un sistema existente. En este enlace tenéis la documentación oficial. Importante tener en cuenta que RetroPie no se ha actualizado desde marzo de 2022, y yo creo que hay mejores opciones, aunque menos sencillas de conseguir.

Instalar EmulationStation-DE. Esta es sin duda, o no tengo dudas yo, la mejor opción. Es como RetroPie, pero como puesto al día y con actualizaciones más frecuentes. En este artículo explicamos cómo funciona y qué puede hacer. ¿Lo malo? Que no hay nada preparado para la Raspberry Pi y hay que compilarlo todo manualmente. Las instrucciones están aquí.

Instalar RetroArch + Pegasus. Tanto RetroPie, como EmulationStation (DE o normal) usan RetroArch debajo del capó. Lo que son en realidad son interfaces para organizarlo mejor, como bibliotecas. RetroPie es un poco más que eso, porque también instala los «cores» o «sistemas», pero básicamente es RetroArch. Por lo tanto, otra cosa que se puede hacer es, ya que tenemos habilitado el soporte para paquetes flatpak: instalar RetroArch desde Flathub. Luego entramos y en el apartado de actualización en línea descargamos los «cores» que necesitemos. instalar Pegasus y usarlo de biblioteca o interfaz.



¡Socorro! ¡No oigo nada! ¿Estoy sordo?

No, no estás sordo. La Raspberry Pi 5, como el resto, por defecto intenta sacar el sonido por el puerto jack. Para que se escuche sólo hay que hacer clic derecho sobre el altavoz de la bandeja del sistema y elegir HDMI, siempre y cuando esté conectada a un monitor por este tipo de conexión.

Espero que este artículo os haya ayudado a dar vuestros primero pasos con vuestra nueva gran adquisición.