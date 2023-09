La tienda de aplicaciones de Ubuntu 23.10 es uno de los componentes de la próxima versión del sistema de Canonical que más está atrayendo mi atención. Hace a penas dos semanas descubrí que lo que había disponible desde alguna actualización, bueno, no era para nada lo que debería. Para empezar, era una «snap store» al 100%, y para continuar no estaba en español. Aún más, se sabía que buscaban un nuevo nombre, y parece que lo han encontrado: Centro de Aplicaciones.

Este Centro de Aplicaciones es uno basado en la tienda que a su vez se basa en Flutter. La versión original tenía muy buena pinta desde el principio, siendo más ligera y facilitando su uso. Pero el equipo de desarrolladores de Ubuntu quería algo propio, y en ello están trabajando. El nombre en inglés es «App Center», muy parecido al AppCenter de elementary OS, con la única diferencia de que las palabras están separadas.

El Centro de Aplicaciones aún espera el soporte para paquetes DEB

En los 28 días que quedan hasta el lanzamiento de la versión estable puede haber muchos cambios, empezando por el nombre. Si personalmente no lo veo muy probable es porque en el hilo en el que se estaba debatiendo todo esto no ha habido mensajes desde hace más de dos semanas, y el último era justamente mencionando este nombre (aunque mal escrito).

Lo que sí han prometido es que el soporte para instalar paquetes de repositorios oficiales o DEB llegará. No hacerlo sería una pasada total y recortaría mucho el abanico de software disponible. Lo que no llegará, y en un principio nunca, es el soporte para paquetes Flatpak. GNOME Software si permite la instalación de complementos para gestionar software de Flathub, pero éste es el diablo para Canonical y no pasa por sus planes facilitar su uso.

En el próximo episodio de esta serie esperamos informar de dos cosas: la primera, claro está, que el soporte para DEB ya ha llegado. Y la segunda, menos importante, es confirmar que Centro de Aplicaciones es el nombre del viejo «Ubuntu Software» que llegará de la mano de 23.10.