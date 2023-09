Ya hace unos días, poco menos de tres semanas si no estoy equivocado, que Ubuntu 23.10, actualmente en desarrollo, ha empezado a ofrecer la App Store nueva basada en Flutter. En septiembre del año pasado publicamos un artículo sobre esta tienda, una que estaba desarrollando la comunidad y que mejoraba mucho la Ubuntu Software actual, pero lo que estamos viendo en las Daily Build de Mantic Minotaur desconcierta un poco. Cierto es que aún está en desarrollo.

Lo que está pasando ahora es lo que muestra la captura de cabecera, y lo que debería pasar es lo de la siguiente captura o lo del artículo enlazado. La actual Ubuntu Software es una versión modificada de GNOME Software diseñada para priorizar los paquetes snap, pero sigue mostrando la opción de descargar la versión DEB o de APT. Sin embargo, aunque la tienda de la comunidad (Flutter) también muestra los paquetes DEB en una pestaña aparte, lo que actualmente encontramos con el nombre de App Store no lo hace.

La «App Store» pasará a llamarse «Ubuntu Store» o algo similar

Según lo que dice Tim, todo esto está «en construcción», y el soporte para paquetes DEB se incluirá antes del lanzamiento de Ubuntu 23.10:

Este proyecto está todavía en fase de construcción y ahora mismo nos centramos en las características principales. Soy optimista y creo que para el lanzamiento de 23.10 nuestro nuevo enfoque de las clasificaciones y el soporte de deb habrán aterrizado, así como muchas más mejoras.

Él es optimista, pero que no asegure al 100% que el soporte para paquetes DEB llegará antes del lanzamiento de Mantic Minotaur, bueno, ¿es para preocuparse o no? Habrá que confiar en ellos. Además, tal y como ellos explican incluso con un meme de Spider-Man, cuando esta tienda se lance habrá 3: la actual Ubuntu Software, la futura basada en Flutter y GNOME Software, la tienda oficial de Project GNOME. Por opciones no será.

Si damos por hecho que la tienda de Ubuntu será la basada en Flutter y que soportará paquetes DEB, sólo queda por saber con qué nombre la lanzarán. Les gustaría que fuera App Store, pero si terminan usando ese nombre tendrán problemas con Apple. En este hilo llegan a referirse a ella como «Ubuntu Store», y habrá que esperar de unos días a unas semanas para conocer su nombre final, y qué termina pasando con el software DEB.