Vamos a darnos un paseo por la blogosfera Linux. A principios de este mes, en nuestro blog hermano Ubunlog nos hicimos eco de una noticia que habíamos leído en OMG! Ubuntu!. En ella se explicaba que se estaba desarrollando medio en secreto una tienda de software para Ubuntu basada en Flutter, pero también que estaba dando sus primeros pasos y que era poco probable que la viéramos en Ubuntu a corto plazo. Hoy, J. Pomeyrol ha publicado en su blog otro capítulo de esta historia, y parece que Ubuntu Software tiene los días contados.

Citando el Reddit de Ubuntu, Canonical ha iniciado el proceso para sustituir Ubuntu Software por aquella versión basada en Flutter. Yo la he probado en una máquina virtual de Ubuntu 22.10, pero teniendo en cuenta que actualmente está como Snap, se debe poder instalar en cualquier distribución que soporte este tipo de paquetes. En el momento de escribir este artículo, el icono de la app es el que tenía la Snap Store antes de ser la tienda oficial de Ubuntu, es decir, la bolsa verde con el logo de snapcraft.

Ubuntu Software se renueva

Aunque en mi caso está en alemán y no sé si tiene que ver con la máquina virtual, que es Ubuntu 22.10 u otra cosa, no hace falta ser políglota para entender lo que está marcado en la siguiente captura:

A la izquierda, lo que en nuestra lengua va primero, pone «Snap pakker», y el logotipo es el de snapcraft; a la derecha, pone «Debian pakker», y el logotipo es la espiral de Debian. Eso aparece cuando hacemos una búsqueda, en el caso del ejemplo VLC. Si hacemos clic en la opción Debian veremos muchos más paquetes, entre los que encontraremos diferentes complementos. Así que la primera impresión es que sí, claro, Canonical va a seguir intentando que instalemos los paquetes snap, pero la opción DEB está mucho más a la vista. Recordamos que la actual Ubuntu Software también tiene esta opción, pero en un desplegable mucho más pequeño y menos descriptivo.

En cuanto al rendimiento, se siente tan fluida o más que GNOME Software, la tienda oficial de GNOME, y no tiene nada que ver con el Ubuntu Software actual, a pesar de venir las dos en paquetes snap. La imposición de Canonical ha gustado tan poco que hasta el último Remix en aparecer la ha descartado.

¿Y los paquetes Flatpak?

Bueno, si no me he perdido nada en toda esta información, y haciendo una búsqueda rápida en Google, lo que ofrece Canonical no los soporta. Si no cambian nada, para instalar paquetes flatpak en Ubuntu seguiremos dependiendo de una tercera tienda de software o del terminal. A no ser que Canonical cambie de parecer o algún desarrollador encuentre una solución, algo difícil si tenemos en cuenta que este tipo de paquetes son aislados (sandbox).

Instalar/Desinstalar el Ubuntu Software basado en Flutter

Este Ubuntu Software basado en Flutter está en fase alfa, y no está en español. De hecho, y como ya explicado, en mi máquina virtual de Ubuntu 22.10 en GNOME Boxes me aparece en alemán. Si alguien tiene una instalación como la mía, en donde poder hacer pruebas, o sencillamente se le tiene tanta manía al Ubuntu Software actual que prefiere probar el futuro sin «cargarse» del todo el estable, para instalar esta versión abriremos un terminal y escribiremos:

sudo snap remove snap-store && sudo snap install snap-store --channel=preview/edge

Para hacer el camino de vuelta, escribiríamos lo siguiente:

sudo snap remove snap-store && sudo snap install snap-store --stable

Como dato curioso, y si estoy equivocado que alguien me lo comunique y corrijo esto inmediatamente, esta versión de la Snap Store no está siempre ejecutándose en segundo plano. Sí hay un proceso con el nombre snapd-desktop-integration, pero no la Snap Store que aparecía hasta hace poco y que consumía mucha más RAM de la que podíamos asumir (el proceso de la nueva tienda aparece sencillamente como software). Por lo tanto, este Ubuntu Software pinta mucho mejor, y quién sabe si en el futuro también se ofrece como paquete DEB.

Sea como sea, parece que el actual Ubuntu Software tiene los días contados, y creo que no somos pocos los que nos alegramos.