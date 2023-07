No sabemos en qué quedará todo esto, pero siguen llegando versiones estables. Hace unos instantes, Rudra Saraswat ha anunciado la disponibilidad de blendOS v3, y como ya habíamos adelantado hace un mes, entre sus novedades tenemos que ya soporta hasta 9 distribuciones diferentes. O 10, si contamos por separado a Ubuntu 22.04, la última LTS del sistema de Canonical, y Ubuntu 23.04, la última versión estable de ciclo normal que estará soportada durante 9 meses.

El joven desarrollador dice que ya está disponible en siete entornos gráficos, y que se puede cambiar entre ellos con un sencillo comando. Los entornos en los que está son GNOME, KDE (Plasma), Cinnamon, Xfce, LXQt, MATE y Deepin. Llama la atención que en la lista no esté Unity, ya que es el mismo desarrollador quien lo mantiene, a no ser que no interese mucho a la comunidad, en cuyo caso sería una decisión acertada.

blendOS v3 se actualiza en segundo plano

El comando para ir cambiando entre los escritorios disponibles es sudo system track, y tras introducirlo veremos la lista de DEs disponibles. Sólo hay que introducir el número del entorno que queramos usar, presionar intro y esperar un momento. El cambio se hace automáticamente. Y lo bueno es que, gracias a su inmutabilidad, no experimentaremos fallos ni incompatibilidades por usar diferentes bibliotecas.

Las actualizaciones de blendOS v3 se hacen en segundo plano, y en el siguiente reinicio se sustituye la instalación anterior con la más nueva. Esta distribución es inmutable, por lo que es difícil que subir de versión estropee algo. Básicamente son imágenes completas a las que se le pueden hacer pequeños retoques, como instalar nuevo software. Pero casi todo va por contenedores.

En blendOS v3 se han simplificado las instalaciones de aplicaciones. Basta con hacer doble clic en un paquete DEB, RPM, pkg.tarzst o un APK para instalarlas en un contenedor.

Nuevas utilidades tipo CLI

Por otra parte, se han introducido dos herramientas tipo CLI (líneas de comandos):

system permite instalar paquetes en el mismo host, algo útil porque permite instalar software como drivers y software de virtualización desde los repositorios de Arch Linux.

user sustituye al anterior blend, y permite crear y gestionar contenedores y asociaciones, así como generar y mover dotfiles y contenedores entre diferentes equipos con blendOS.

Los usuarios interesados ya pueden descargar blendOS v3 desde este enlace, en donde también hay una guía de instalación.