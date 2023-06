Hace unas semanas me dispuse a poner a prueba a blendOS, lo que es un proyecto más de Rudra Saraswat, pero, al mismo tiempo, no es sencillamente uno más. Está basado en Arch Linux, pero se pueden instalar paquetes de otras distros como Ubuntu y Fedora. Además, también soporta aplicaciones de Android, para lo que confía en las tiendas F-Droid y Aura, pudiéndose descargar la segunda desde la primera. Esta semana, el joven y ambicioso desarrollador ha lanzado blendOS v3, de nombre en clave «Bhatura» y de momento en fase beta.

Habiendo probado en una máquina virtual que era posible instalar software desde los repositorios de Ubuntu, y viendo ahí las tiendas de software de Android, puedo decir dos cosas: la primera es que el concepto pinta bien, pero la segunda es que quien lo está desarrollando tiene muchas cosas entre manos y habrá que ver si este proyecto sigue adelante o se queda en el camino como UbuntuEd.

blendOS v3 soporta Android a través de Aura Store y F-Droid

Para ser justo y totalmente honesto, tengo que decir que vi las opciones de Android, pero no fui capaz de ejecutarlas. En una máquina virtual no funcionan, ya que se basan en Waydroid, y en donde pude probar el USB tiene 4GB de RAM, está limitado y, quizá por eso, no fue capaz de abrirlas. Pero la posibilidad sí existe y es uno de sus puntos fuertes.

blendOS v3 es la tercera versión de este prometedor sistema operativo, e introducirá muchas novedades, empezando porque ahora soporta 9 distros: Arch (el principal), AlmaLinux 9, Crystal Linux, Debian, Fedora 38, Kali Linux, Neurodebian Bookworm, Rocky Linux y Ubuntu 22.04 y 23.04. La lista asciende a 10, pero Ubuntu está disponible en la última versión LTS y en la última estable. La v2 de blendOS también soportaba Ubuntu 22.10, pero ya ha llegado al final de su ciclo de vida y se ha caído de esta lista.

Actualizaciones a través de ISOs

Una de las novedades más importantes es que ahora se actualiza a través de ISOs. Es un sistema de actualizaciones sin precedentes en Linux, ya que lo normal es que se descargue todo lo nuevo desde repositorios y en paquetes separados. blendOS es un sistema inmutable, y las actualizaciones descargan todo lo nuevo en conjunto. Recuerda un poco a un sistema operativo móvil en el que, en vez de añadir ciertos parches, descargan toda una imagen antes de iniciar la actualización.

Cuando llegue blendOS v3 a su versión estable, Zsync se usará para reducir significativamente el tamaño de la actualización. Cuando la actualización se haya completado con éxito, se mostrará un mensaje en el inicio de sesión para que podamos diferenciar entre un inicio normal y uno que ha tenido lugar tras aplicar la actualización.

Saraswat ha creado desde cero una herramienta que ha llamado Assemble, y cuya finalidad es que actúe como una herramienta de repositorio para blendOS para construir imágenes y paquetes, eliminando la necesidad de un repositorio. Es como «repo», una herramienta que se usa en las imágenes de Android/LineageOS, y soporta manifiestos y facilita mucho crear un «remix» de blendOS, con sólo añadir un perfil que ocuparía 5-6 líneas.

Ánimo, Rudra. Tú puedes

Linux en general tiene sus momentos, unos más altos y otros más bajos. Ahora mismo estamos en un punto en el que la mayoría están pasándose a Wayland y PipeWire, lo que hará que todo sea mejor en el futuro, pero en el presente no funciona perfecto en todos los escenarios. Está en constante evolución, y el distro hopping está a la orden del día. Yo me suelo quedar en una distribución que me funcione bien hasta que deje de hacerlo, y todas son diferentes.

Pero blendOS es un proyecto muy ambicioso que pretende ser, como se suele decir, uno para dominarlos a todos. Su base es de lo mejor que podría ser, y poder instalar paquetes de las distros más populares es un «puntazo». Otro punto importante es el soporte de Android, algo que ya prometía el ahora parece que abandonado Ubuntu Web.

Así que la cuestión aquí es: ¿un Linux que soporta todo tipo de paquetes y aplicaciones de Android tras la instalación de cero y que además es difícil de romper? Si la intención es usarlo tal y como es, sí. ¿Saldrá adelante? Tengo mis dudas. Deberá dejar alguno de sus proyectos de lado. Quién sabe, podríamos estar ante el nacimiento del futuro de Linux.

