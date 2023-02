Tras algo más de un año de desarrollo, ya tenemos aquí una nueva versión de «el sistema operativo sin fin». Sucediendo a la v4.0 de 2021, Endless OS 5.0 promete una experiencia de escritorio renovada, y leyendo su lista de novedades empezamos a creérnoslo al enterarnos de que se ha incluido soporte para Wayland. Hay que tener en cuenta que Wayland es el futuro, ya presente en escritorios como GNOME, y que sin él no se puede disfrutar (o no tan bien) de experiencias como los gestos en el panel táctil.

Además de esta mejora que podemos considerar como «interna», también se han mejorado en otros puntos, como su tienda de software y varios retoques que nos hacen mirar de reojo a GNOME. No hay que olvidar que este sistema operativo está basado en GNOME, pero hasta ahora iba un poco más por su camino.

Novedades más destacadas de Endless OS 5.0

Aunque se ha empezado a publicitar hoy, el proyecto dice que Endless OS 5.0 fue lanzado el pasado 27 de enero. Entre los cambios más destacados, tenemos:

Experiencia de escritorio renovada.

Sigue siendo el sistema operativo con las aplicaciones en el centro que recuerda un poco a cómo están distribuidas las cosas en los sistemas móviles, pero aunque la rejilla de aplicaiones y la caja de búsqueda mantienen su tamaño, la barra de tareas de la parte inferior que había en Endless OS 4.0 ha sido dividida en dos: el dash o dock de la parte inferior para las aplicaciones y un panel superior al más puro estilo GNOME.

Multitarea

Esta nueva versión del sistema operativo introduce múltiples espacios de trabajo y la nueva vista de Actividades, acercándose una vez más a lo que conocemos de GNOME.

Nuevo App Center

La nueva versión de App Center tiene un diseño renovado y ha mejorado el rendimiento, lo que facilita más que nunca navegar y aprender sobre cerca de 2000 aplicaciones que hay disponibles en Endless OS. Por otra parte, App Center incluye ahora controles parentales.

Gestos multitáctiles

Endless OS 5 soporta gestos multitáctiles:

Dos dedos para desplazarse.

Pellizcar con dos dedos para hacer zoom en algunas aplicaciones de terceros, como GNOME Web.

Deslizar tres dedos a izquierda/derecha para cambiar entre espacios de trabajo.

Deslizar tres dedos hacia arriba para mostrar espacios de trabajo mientras se usan aplicaciones.

Deslizar tres dedos hacia arriba de nuevo para mostrar la rejilla de aplicaciones.

Soporte multi-gráficos mejorado

En sistemas con varias tarjetas gráficas, Endless OS 5.0 usa por defecto la más que es más eficiente en cuanto al consumo energético. Las aplicaciones que requieran más recursos, como los juegos en 3D, iniciarán automáticamente con la tarjeta más potente. Con esto se ahorrará batería.

Soporte para Wayland

Antes hemos mencionado que Endless OS 5.0 soporta gestos multitáctiles, y esto no sería posible (o no tan sencillo) si no fuera por otra de las funciones que han añadido: soporte para Wayland. X11 sigue estando disponible, pero para elegir este protocolo habrá que cerrar sesión y seleccionarlo desde la pantalla de login.

Más apps como flatpak

A la lista de aplicaciones que ya venían como paquetes flatpak se le han sumado tras este lanzamiento el archivador (File Roller), calculadora, contactos, fuentes, logs, Shotwell y Gedit.

Fondo de pantalla de Endless OS 5

Nuevo fondo de pantalla.

Endless OS 5 con GNOME 41

Endless OS está construido sobre GNOME, y la Endless OS Foundation colabora estrechamente con la comunidad GNOME para ayudar y desarrollar el mismo escritorio. En esta versión, el sistema se ha creado sobre GNOME 41, un par de versiones por detrás de la versión más actualizada, pero también con más actualizaciones de mantenimiento. Además, este proyecto usa sus propias modificaciones, por lo que no hay que tratar su escritorio como uno que está desactualizado.

Recomiendan leer sobre GNOME 41 y GNOME 40 para conocer algunos de los cambios introducidos desde Endless OS 4. Nuestros artículos sobre esos escritorios son este y este otro.

Otra información relevante

En cuanto a versiones concretas, Endless OS 5.0 incluye:

GNOME 41.3.

Linux 5.15.

OSTree 2022.1.

Flatpak 1.12.14.

Flatpak-Builder 1.2.2.

Por otra parte, se han descubierto dos bugs relacionados con Google Chrome que ya están solucionados, pero habrá que esperar a la v5.0.1 para que desaparezcan.

Ya disponible Endless OS 5.0

Endless OS 5.0 ya se puede descargar desde la página web del desarrollador o haciendo clic en el siguiente botón.

Más información e imágenes en la nota de este lanzamiento.