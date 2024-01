Justo ayer lo comentaba con un amigo: vaya «melón» abrió Valve con la Steam Deck. Se marcaron lo que yo llamaría como «un Apple», es decir, coger una idea que ya estaba por ahí, mejorarla y lanzar un producto que pueda interesarnos. Poco tardaron algunos de los fabricantes más importantes en lanzar sus propuestas (Rog Ally, Legion Go, MSI Claw A1M…), y da la impresión de que el ritmo va a seguir aumentando, puesto que hace unas horas se ha presentado otra opción, la AYANEO NEXT LITE.

No es la primera consola o PC de mano de esta marca, ni siguiera de su gama NEXT, pero sí es la primera que usará sistema operativo Linux. En su página de presentación mencionan SteamOS, pero no se sabe cómo lo harán. ¿Usarán el SteamOS de Valve o alguna adaptación?

AYANEO NEXT LITE monta el mismo hardware que sus hermanas con Windows

Queda mucho por saber de esta consola/pc de mano. La compañía habla de un hardware que es igual que el de las versiones con Windows, y parece que el precio será algo menor, pero los detalles los dará más adelante. Lo que sí ha confirmado es que la pantalla tendrá una resolución 800p de 7 pulgadas y una batería de 47Wh.

Las suscripciones se abrirán a las 9:30PM EST, y aseguran que habrá sorpresas inesperadas y emocionantes. Entre ellas es probable que aclaren si usan SteamOS o algo como HoloISO, uno de los proyectos que lleva el sistema operativo de la Steam Deck a otros equipos, incluidos ordenadores de escritorio. La experiencia es similar a la del SteamOS de Valve, pero no es exactamente la misma. No puede serlo, ya que SteamOS está diseñado para que funcione lo mejor posible en la Steam Deck, mientras que HoloISO o ChimeraOS tienen que realizar pequeñas modificaciones para que soporte el hardware en el que van a ser instalados.

Aunque a mí me sorprendería, puede ser que Valve haya comenzado con algo que se rumoreaba que quería hacer, y es abrir su sistema operativo para que lo usen en otros aparatos. Perderían el dinero que les aportan las ventas de la Steam Deck, pero, como con las consolas más populares, los beneficios reales los consiguen con la venta de juegos.

Muchas dudas, y sólo un par de datos confirmados: pronto habrá disponible otra opción para tener un ordenador de mano, y este usará un Linux, como poco, basado en SteamOS.