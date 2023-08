YouTube apuesta por la inteligencia artificial introduciendo el doblaje de videos a otros idiomas

La revolución de la Inteligencia Artificial ya es un hecho y es un punto de no retorno que ha llegado para cambiar nuestro día a día tanto para bien como para mal, con el cual tendremos que adaptarnos e interactuar sí o sí.

Con el reciente esplendor que ha tenido los modelos inteligencia artificial (AI) y su implementación en diversos productos y soluciones, muchas empresas, organizaciones, desarrolladores, aplicaciones, entre otros, se han visto en la necesidad de implementar el uso de la AI en sus productos.

Y en el caso de Google, no es la excepción, ya que el gigante de las búsquedas ademas de apostar por su propio chatbot «Bard», tambien ha trabajado para implementar AI en sus diferentes productos y en la nota que compartimos hoy, YouTube, (propiedad de Google) ha introducido soporte para generar pistas de audio sintéticas multilingües generadas por IA.

Está nueva función experimental por la que apuesta YouTube, tiene como finalidad permitir a los creadores agregar doblajes a sus videos nuevos y existentes, llegando a una audiencia internacional más amplia.

Sobre el funcionamiento de esta nueva función, se menciona que la herramienta transcribe un video para el creador, luego lo traduce y produce una versión doblada. El creador puede revisar y editar la transcripción antes de que se genere el doblaje.

La compañía anunció que actualmente está probando la herramienta con cientos de creadores y que de momento se admiten pocos idiomas, pero YouTube anunció a fines de junio que pronto estarán disponibles varios idiomas más.

Esta nueva función es desarrollada en conjunto con Aloud, un servicio de doblaje basado en inteligencia artificial derivado de la incubadora del Área 120 de Google. Según el sitio web de presentación, Aloud comienza transcribiendo el video y brinda una transcripción que puede revisar y editar, luego, Aloud traduce y produce el doblaje.

“Nuestro objetivo a largo plazo es poder doblar cualquier idioma y, con ese fin, continuaremos probando y aprendiendo del contenido de doblaje en diferentes regiones. Al ayudar a un creador a ir más allá de su lengua materna, le permitimos llegar a una nueva audiencia. YouTube está trabajando para hacer que las pistas de audio traducidas suenen como la voz del creador, con más expresión y sincronización de labios”, dice Buddhika Kottahachchi, cofundadora de Aloud y recientemente nombrada Gerente de Producto para Doblaje de YouTube

Como se destacó anteriormente, en la actualidad funciona exclusivamente con videos en inglés y admite doblaje en español y portugués. Pero dado el apoyo de Google y la asociación con YouTube, es probable que Aloud amplíe sus opciones de idioma en el futuro. Dicho esto, incluso con un número limitado de idiomas, Aloud podría ser una herramienta útil a medida que más y más creadores agregan doblajes multilingües a sus videos.

Hasta hace poco, Aloud era parte de la incubadora interna de Google. Desde junio está oficialmente integrado en la empresa. Por ahora, el proyecto piloto de Aloud está compuesto principalmente por creadores que ya forman parte del Programa de afiliados de YouTube, que permite a los canales monetizar sus cargas. Los creadores educativos se encuentran entre los primeros canales seleccionados.

Cabe mencionar que como comentario personal, la implementación de esta función en YouTube, por un lado, es de aplaudir y que sin dudas espero que sea un punto de referencia para otras plataformas similares, por ejemplo en las plataformas de aprendizaje en línea, con lo cual si en un futuro llegan a implementar este concepto, estarían ampliando el acceso a la información y el conocimiento para muchas personas.

Y es que quien no se ha encontrado con artículos, videos, conferencias, entre otras cosas, en otro idioma, limitando el poder disfrutar de ese contenido. Por ejemplo en el caso de Linux, cuantos videos de conferencias o cursos en plataformas de aprendizaje encuentras en su mayor parte en inglés o en otros idiomas y simplemente no cuentan con subtítulos o los generados por las plataformas simplemente no llegan ni siquiera a considerarse decente.

El pensar en poder disfrutar por ejemplo caminando o mientras estás haciendo cualquier otra actividad que no te obligue a estar mirando la pantalla en todo momento, es sin duda hasta este momento uno de los mejores casos de uso para AI.

Aunque, tambien está la otra cara de la moneda, lo cual para muchos puede traducirse en perdida de una profesión, que son los traductores y personas que se dedican al doblaje de videos, e incluso tambien esto puede apuntar a una mal utilización, que por manejarlo de manera relajada podemos por ejemplo mencionar su uso en Fake News.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.