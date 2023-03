Hace escasos minutos publicábamos la noticia de que Microsoft ha presentado Bing Image Creator, su creador de imágenes basado en DALL-E. Casi al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo me he enterado yo, que no he podido mirar noticias hasta ya entrada la tarde, Google ha anunciado la disponibilidad de Bard, su respuesta al ChatGPT que en la actualidad ya es el nuevo «santo» o «dios» de la información por Internet.

Lo malo es que aquí y ahora sólo podemos informar de su disponibilidad, ya que, por lo menos en España, aún no se puede probar. Tampoco estoy seguro de que esté disponible para muchos, porque, como en otros servicios, el uso se irá expandiendo con el tiempo, y está usando el sistema de listas de espera para aceptar a nuevos usuarios.

Bard está en fase experimental

Lo que podemos ver cuando entramos a su página web se podría considerar como un cartel de «espere» o «en construcción», por lo menos en el país desde donde escribe un servidor. Si miramos al icono, en realidad no tiene; sólo aparece el nombre del chatbot, Bard (¿en Roboto?), junto a una etiqueta de «experiment», lo que significa que está en una fase que no pasa de experimental. Luego vemos un texto dinámico en el que Google nos dice qué puede hacer Bard.

Como ejemplos, nos ponen que puede sugerir más alimentos altos en proteínas para dietas veganas, puede ayudarte a terminar tus obras de arte o explicar por qué un rayo puede caer dos veces en el mismo punto. También puede ayudarnos a hacer una lista de viaje, algo que no me impresiona lo más mínimo porque no hacía ni 5 minutos le había pasado a un compañero una lista de baladas metal con canciones poco conocidas, cortesía de ChatGPT. Pero esta es la propuesta de Google, y viniendo de donde viene, hay que tomársela en serio.

En cuanto a su disponibilidad, y como ya hemos comentado, hay lista de espera. Si se entra desde España, nos dice que actualmente no está disponible en nuestro país, y si se entra con una cuenta que está conectada a espacios de trabajo o sin confirmar que somos mayores de 18 años no se puede usar el servicio.

Por nuestra cuenta, estaremos pendientes de los comentarios de la comunidad sobre el funcionamiento de Bard, o también de mis compañeros de LXA que viven a la otra parte del océano y podrían acceder al servicio más pronto.

El chatbot está disponible (cuando deje entrar) en este enlace.