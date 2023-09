Hoy se ha anunciado el lanzamiento de la próxima placa de la frambuesa. Programada para finales de octubre, no podía llegar sin una versión al día del sistema operativo oficial, y no lo hará. Días antes, como ya ocurrió con la Raspberry Pi 4 y su sistema operativo basado en Debian 10, lanzarán la nueva versión de Raspberry Pi OS, pero aún queda una incógnita que no he resuelto ni dándome un paseo, rápido, eso sí, por sus foros.

Desde que se llamaba Raspbian, el sistema operativo principal para las placas Raspberry Pi siempre ha estado basado en 32bit. Ya hace tiempo que hay disponible una versión de 64-bit, pero lo lleva entre paréntesis, lo que significa que es sólo una opción. Esto deja leer entre líneas al menos dos cosas: primero, que la que recibe mejor soporte por el tiempo que se ha trabajado en ella es la de 32-bit; segundo, los desarrolladores terceros no se centrarán de lleno en la de 64-bit hasta que la ofrezcan como opción principal.

Raspberry Pi OS con base Debian 12 llegará a mediados de octubre

Hace un tiempo lo comprobé. Aun sabiendo que el soporte era limitado, instalé la versión de 64-bit en mi RPi4 sólo para comprobar que había software que no funcionaba. Si no recuerdo mal, como poco un complemento para Kodi que uso bastante y RetroPie, pero no diré muy fuerte esto último porque no estoy seguro al 100%. Sí recuerdo que fue iniciarlo, intentar hacer un uso normal para mí y comprobar que era imposible.

Sobre las novedades que traerá, la información oficial no da muchos detalles, más allá de que se basa en Bookworm (Debian 12), que pasa de X11 a Wayfire Wayland, como mínimo en la RPi4 y 5, y que llegará a mediados de octubre. Para los detalles habrá que esperar a publicaciones futuras, y creo que sería una buena noticia que anunciaran que ya se han centrado de verdad en la de 64-bit. Llegado el momento, aquí en Linux Adictos publicaremos un artículo con todos los detalles.