El sistema operativo de moda de este verano tiene un nombre: Wubuntu. Se trata de una distribución Linux que muchos etiquetan de un híbrido entre Windows y Ubuntu, ya que usa Ubuntu de base y permite ejecutar aplicaciones de Windows y Android, las primeras tras la instalación de cero y las segundas con un poco más. Sobre el papel todo son ventajas, pero aquí estamos para tratar sus puntos más fuertes y sus puntos más débiles.

Antes de seguir: ¿es realmente un sistema operativo híbrido? Depende un poco de lo que entienda cada uno por híbrido. Hay una definición que dice que son sistemas operativos con las capacidades de dos o más sistemas, y en esa definición sí encaja. Por una parte, la base Ubuntu hace que se pueda aprovechar todo lo que ofrece el sistema de Canonical y Debian en general; por otra, el soporte para aplicaciones de Windows tras la instalación de cero hace que se puedan ejecutar programas del sistema de Microsoft.

Ventajas de usar Wubuntu

Si vamos a la página oficial del proyecto y nos desplazamos al final, podemos ver las «tecnologías integradas»: Linux, Ubuntu, Android y Microsoft. Por lo tanto, la primera ventaja es la compatibilidad: si navegamos por Internet y nos encontramos con una AppImage, siempre y cuando sea x86_64, o un script para Linux, podremos ejecutarlos. Si damos con un paquete DEB, podremos instalarlo. ¿Que es un EXE? No hay problema: el soporte para Windows vía WINE nos permitirá ejecutarlo e incluso instalarlo.

El soporte para Android es un poco diferente. Podrían haber usado Waydroid, pero Wubuntu usa X11 por defecto y no es una opción. Lo que han hecho es crear un acceso directo con nombre «Android», para no confundir, que lleva a su Android PowerToys, y desde allí se descargará e instalará PrimeOS (más información sobre este sistema). En realidad es una máquina virtual completa de Android con acceso a las GApps. Desde PrimeOS se pueden ejecutar aplicaciones compatibles con el sistema del Androide, y entre ellas tenemos los juegos como Real Racing 3 o Minecraft.

Otras ventajas de Wubuntu incluyen el soporte para cuentas de Microsoft y Google, entre otras. La que mejor se integra es la de Microsoft, y se puede iniciar sesión para sincronizar algunos componentes desde el navegador Edge que viene instalado por defecto.

Diseño calcado al de Windows 11 o Windows 10

Wubuntu tiene un diseño casi exacto al de Windows 11. Hay pequeñas diferencias, pero para el usuario de la última versión del sistema operativo de Microsoft le costará menos usar este Windows Ubuntu que el Ubuntu con escritorio GNOME. Es más, aún es menor la curva de aprendizaje que si se usa Kubuntu o Linux Mint.

Las preferencias del sistema lo muestran todo como la aplicación de ajustes de Windows 11, tal y como se ve en la siguiente captura.

Por ponerle algún pero, es probable que el usuario de Windows busque desde aquí «agregar y quitar programas» para desinstalar aplicaciones, pero no, para eso hay que hacer clic en el icono de la Microsoft Store y hacerlo desde la tienda de turno.

Wubuntu está en ediciones KDE y Cinnamon. La segunda tiene la interfaz de Windows 10. Según nos explican, la KDE está altamente optimizada y funciona en equipos con 2GB de RAM, mientras que la Cinnamon está ultra optimizada y funciona en equipos con 1GB de RAM. Por lo tanto, otra ventaja de usar Wubuntu es su rendimiento, sobre todo si se usa la versión Cinnamon.

PowerToys

Los PowerToys son un grupo de herramientas que implementan software basado en capas de Microsoft. Hay herramientas como el panel de control, los ajustes de redes, OneDrive o el soporte para Android que están disponibles a partir de los PowerToys. Para usarlo en su totalidad hace falta comprar una licencia.

Desventajas de usar Wubuntu

Uno se siente tentado a decir que no hay ninguna desventaja al usar Wubuntu, pero no estaría siendo honesto. Lo cierto es que tiene pocas y no son diferentes a las que nos encontramos con otras distribuciones que tienen tanto propio por defecto. Por ejemplo, los temas que usa no son de ningún proyecto oficial, y es posible, aunque no fácil ni probable, que algo se cierre de manera inesperada. No me ha pasado al usar Wubuntu, pero sí probando temas en otras distribuciones, motivo por el cual suelo preferir quedarme con los temas por defecto.

Por otra parte, cualquiera que ya haya probado bastante software y de diferentes maneras sabrá que en ningún sitio se está como en casa, es decir, las aplicaciones de Windows y Android funcionarán mejor en Windows y Android que en Ubuntu. Pero lo cierto es que he probado las versiones de Windows de aplicaciones como GIMP o FileZilla y funcionan perfectamente. No puedo hablar con propiedad de cómo funcionan Microsoft Office o Photoshop porque son de pago.

Hace tiempo leí por la red a gente que quería usar Notepad++ en Linux, y Wubuntu lo permite sin dar ningún rodeo:

Aunque ahora mismo estamos en el apartado de desventajas, por lo que sólo puedo decir que es casi seguro que nos encontremos aplicaciones que no funcionen por defecto, y para probar esto voy a ponérselo más difícil: iTunes.

Y no, no funciona. Por lo tanto, hay que saber qué Wubuntu no ofrece mucho más que lo que obtenemos si alguien con cierta experiencia hace las cosas por su cuenta, entre lo que está instalar y usar WINE y Winetricks.

Bloatware

La otra desventaja que se me ocurre es el bloatware, si entendemos como tal al software que está de más. Si no vamos a hacer uso de la parte de Windows o Android, todo esto sobra, y no tiene sentido alguno tenerlo instalado.

Conclusión

Wubuntu está ganando fama en las últimas semanas, y eso es porque despierta cierto interés. Para un usuario como yo que lleva tiempo lejos del ecosistema de Microsoft, Wubuntu no es más que un Ubuntu modificado con un soporte para aplicaciones que no voy a usar. Pero para el usuario de Windows que quiera pasarse a Linux, Windows Ubuntu es una gran distribución, con lo mejor de la base Ubuntu, soporte para aplicaciones de Windows y pudiendo ejecutar apps de Android.