Distribuciones Linux hay muchas, y cada una tiene o pretende ofrecer algo propio. Algunas de ellas, como Zorin OS, se desarrollan con la intención facilitar la transición de Windows a Linux, y también hay otras que van un poco más allá y tienen instalado por defecto todo lo necesario para poder instalar aplicaciones de Windows en su sistema basado en Linux. Ahora, desde hace unas semanas, existe Wubuntu, y le da un par de giros de tuerca más en este sentido.

Wubuntu es el sucesor de Windowsfx. Ahora ha evolucionado, y su última versión, la 11.4, ha pasado a usar software de KDE (Plasma) y la interfaz de usuario es un calco de lo que vemos al usar Windows 11. El navegador web que tiene instalado por defecto es Edge, y también incluye algunas aplicaciones como Teams o OneDrive.

Wubuntu usa WINE para instalar apps de Windows

Wubuntu usa WINE para ejecutar archivos EXE, que pueden ejecutarse directamente o instalarse, y MSI. Y ya sabemos lo bien y lo mal que va WINE: poder, puede con mucho, pero a veces es necesario configurarlo para que funcione. En mi primera prueba, instalar GIMP ha sido un éxito: se descarga el EXE, se ejecuta, comienza la instalación, instalamos Mono, lo lanzamos desde el menú de aplicaciones y sí, funciona al 100%.

También es compatible con aplicaciones de Android, pero no tras la instalación de cero. Hay que descargar una imagen (PrimeOS) y ejecutarla, tal y como se muestra en el siguiente vídeo. Por cierto, es de su canal oficial.

Lanzará una máquina virtual, y lo que sorprende es que funciona incluso dentro de otras máquinas virtuales, algo que no suele ser así en ninguna otra opción que yo haya probado. Cuenta incluso con la Google Play.

Otras características de Wubuntu

Wubuntu es gratuito, pero no en su totalidad. Ahora mismo está disponible en versiones KDE y Cinnamon, y ambas son LTS, pero para poder aprovechar todo lo que ofrece esta distro es necesario pasar por caja y comprar el paquete de los PowerToys y soporte técnico.

Para que los usuarios de Microsoft se sientan lo más cómodos posible, se puede iniciar sesión con una cuenta de Microsoft desde Edge, lo que facilita el inicio de sesión y uso de esas aplicaciones de Windows que están instaladas por defecto. Entre los programas de Linux que trae tras la instalación de cero, tenemos:

Una selección de aplicaciones de KDE Gear, como Kate, Gwenview, Dolphin o Ark.

K3b como herramienta para la grabación de CD.

Onlyoffice como suite de ofimática.

Java 17.

Steam.

VLC como reproductor de archivos multimedia.

Cheese como herramienta de cámara web.

AnyDesk y Chrome estaban en ediciones anteriores, pero han sido eliminadas.

La definición del propio proyecto

La definición que se dan ellos mismos dice que «Wubuntu también conocido como «Windows Ubuntu» es un sistema operativo que hereda toda la apariencia y funcionalidad de Microsoft Windows, pero no requiere TPM, arranque seguro o cualquier otro requisito de hardware para su funcionamiento. Desarrollado utilizando como base el sistema operativo Ubuntu, dispondrá de un sistema rápido, seguro y muy eficiente. También podrá ejecutar aplicaciones de Microsoft Windows y Android utilizando Wubuntu.» Lo del TPM y el secureboot es válido para cualquier distribución Linux, pero lo quieren dejar claro porque Windows 11 puede dejar a los equipos medio-viejos en la estacada.

No es una distribución para todos los usuarios

Wubuntu no es una distribución para todos los usuarios. Es para el que quiere usar Linux y además confiar y usar software de empresas como Microsoft y Google. No soy uno de ellos, pero si existen las diferentes opciones es porque hay usuarios con todo tipo de opiniones. Si lo que se necesita es una distribución Linux que facilite el uso de software de Windows y Android, Wubuntu es algo que hay que valorar.

Lo Windows siempre será Windows…

Termino el artículo con un poco de humor. Muchas de mis pruebas las hago en GNOME Boxes, ya que me parece más «limpio» que VirtualBox y además no tengo que instalar nada extra para que la interfaz se vea a cualquier resolución y no en una ventana pequeña. Eso es lo primero que he hecho con Wubuntu, sabiendo que algunas cosas no funcionarían por no usarlo de nativo. Y la primera en la frente: todo todo muy parecido a Windows 11, incluso los mensajes de error. Muy pocas veces había visto antes un error de Calamares, y ahí está. No es un pantallazo azul, ni uno negro, pero sí un fallo. Aunque Windows se vista de seda, o se use la seda como ropa interior para Windows… lo Windows siempre será Windows…