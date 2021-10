Esta noticia que he leído en el medio Windows Report me ha hecho tener un Déjà vu. Hace ahora unos quince años, un amigo y mi mentor en Linux me convenció para probar Ubuntu en una máquina virtual dentro de Windows, e impresionaba que Linux funcionara mejor que el sistema en el que se alojaba. Ahora, muchos usuarios dicen que WSL es más consistente que el mismo Windows 11, aunque tenemos que ser justos y contar todos los detalles como son.

Windows 11 se lanzó el 5 de octubre, por lo que estamos ante un sistema operativo que no tiene ni 72 horas de vida. Sí, se ha estado probando durante meses, pero la versión estable se acaba de lanzar. Si he tenido esa sensación de «esto ya lo he vivido» es porque WSL son las siglas de Windows Subsystem for Linux, lo que es ejecutar Linux dentro de Windows 10+, tal y como hacía yo con, creo recordar, VMware Workstation.

WSL le saca los colores a Windows 11… de momento

Hoy mismo, una amiga me ha comentado que su hijo instaló Windows 11 y «la lió», aunque no me ha dicho exactamente qué le ha pasado. Sí se sabe que muchos usuarios se están topando con fallos, como conexiones más lentas o que el PC puede llegar a «brickearse» (bloquearse con mala solución), pero esos son problemas que se experimentan por separado. Cuando se habla de consistencia, se habla de algo en general, y Windows 11 no es consistente.

Que WSL sea más consistente que Windows 11 creo que es por dos motivos. El primero es que Linux es más consistente porque muchas de las aplicaciones que se usan en WSL son GTK, por lo que las aplicaciones tienen todas un diseño similar. El segundo es que Microsoft aún tiene que pulir su último gran lanzamiento, algo que, aunque no lo uso, espero que vayan haciendo con el paso de los días/semanas. Lo contrario sería sorprendente y muy decepcionante.

Además de la imagen, Windows 11 es ahora mismo bastante «buggy», por no ser más malo y decir que falla más que una escopeta de feria. El ratón, aplicaciones que no tienen sonido… poco fiable, y desde aquí recomendamos esperar un tiempo antes de actualizar. O pasaros a Linux (guiño guiño, codo codo).

Imagen: Reddit.