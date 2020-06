WSL ya muestra aplicaciones con GUI y ahora es más fácil de instalar

Anticipándome al «hater» de turno, tengo que decir que este artículo trata de una tecnología de Microsoft que se ejecuta en Windows 10, pero cuyo nombre es Windows Subsystem for LINUX; hay que fijarse en la parte en mayúsculas. Explicado esto, aunque no debería ser necesario, desde ayer WSL ha introducido un par de novedades muy interesantes, siendo una de ellas el primer paso para que Linux dentro de Windows se vea un poco más Linux que hasta ahora.

Para concretar un poco más, no, estas novedades no son oficiales, es decir, no han llegado a la versión estable de Windows 10. Llegaron ayer como parte de la Windows 10 Build 20150 y lo hizo al anillo rápido (Fast ring), ahora llamado Dev Channel, para Insiders, los que tenemos un equipo con el sistema de Microsoft suscrito al programa que nos permite ver antes de su lanzamiento las novedades en las que están trabajando. De las dos que mencionaremos en este artículo, la novedad más destacada es que se pueden ejecutar aplicaciones Linux con GUI en WSL2.

Microsoft y NVIDIA llevan CUDA a WSL2

Como parte de la actualización, ahora WSL en su segunda versión puede realizar funciones de computación basadas en la GPU, lo que incluye el uso de la tecnología CUDA de NVIDIA. Esto, y lo del nuevo comando de instalación del que os hablaremos más adelante, fue adelantado en la conferencia que Microsoft celebró en mayo

Microsoft se asoció con NVIDIA para entregar una previsualización inicial del CUDA de NVIDIA para WSL2 (más información), lo que incluye soporte de machine-learning para herramientas ML, librerías y frameworks populares, como los PyTorch y TensorFlow. Microsoft también proporciona un paquete de TensorFlow con un backend DirectML. Por otra parte, AMD también lanzó una versión preliminar de sus drivers gráficos para desbloquear la compatibilidad de la aceleración por GPU de DirectX 12 dentro de WSL para un buen grupo de su hardware Radeon.

wsl.exe -install, el comando de instalación se simplifica

La otra función interesante es el nuevo comando de instalación y actualización de WSL. Hasta ahora había que introducir un par de ellos prácticamente imposibles de recordar, pero ahora se instalará con tan solo abrir el PowerShell de Windows e introducir el nuevo wsl.exe –install. La espera hasta la finalización de la instalación debería ser más corta, pero el resto de pasos, lo que incluye ir a la Microsoft Store e instalar una distribución Linux, son los mismos.

Junto al comando anterior, también han introducido los siguientes:

wsl.exe –update actualizará el kernel.

wsl.exe –update –status nos mostrará el estado del kernel.

wsl.exe –update –rollback nos permitirá volver a una versión anterior del kernel.

Pero esto no debería ser necesario, si todo funciona correctamente y no queremos volver a un versión anterior del kernel, porque ahora las actualizaciones llegan desde el Windows Update del sistema operativo como cualquier otra actualización que no dependa de la Microsoft Store. Hoy, aunque muchos sigamos prefiriendo el Linux nativo y tradicional, para los Insiders, Windows 10 ha dado otro paso para acercarse a Linux.