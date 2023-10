WINE 8.18 continúa con el trabajo para soportar Wayland

Muchos proyectos, entre los que el más reciente creo que es Ubuntu Unity, están empezando o siguiendo su camino para implementar Wayland. GNOME hace tiempo que está allí, KDE lo estará en febrero y Wine IS Not an Emulator lo hará en un futuro a medio plazo. Hace unas horas nos han entregado WINE 8.18, lo que es la última actualización de desarrollo de este software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos, y una de sus novedades menciona al «controlador Wayland».

La lista de destacadas de WINE 8.18 nos vuelve a hablar de un viejo y también reciente conocido, ya que se trataba en el pasado, se dejó de lado y se recuperó hace poco: se ha incluido la librería FluidSynth para DirectMusic, más gestión de ventanas en el controlador Wayland y más soporte de efectos en Direct3D 10, a lo que le acompaña el último punto de varias correcciones. Lo que tenéis a continuación es la lista de bugs corregidos (44).

Ah, que se me olvidaba, el número total de cambios de WINE 8.18 ha sido de 250, lo que entra dentro de la media, pero sigue a la baja como en la anterior 8.17.

Bugs corregidos en WINE 8.18

Patrician 4 no se inicia (error en ‘App::Initialize’).

Unreal Tournament 2004 se bloquea.

Unreal Tournament 2004/UT2004.exe se bloquea debido a «intel_do_flush_locked failed: No se puede asignar memoria».

El juego «Battle Bugs» no responde una vez iniciado.

La demo de Shadow of Memories se cuelga en la pantalla de configuración gráfica.

Mala gestión del cambio de resolución en la demo de Shadow of Memories.

Inner Chains se lanza a pantalla negra con el cursor del ratón.

Feeding Frenzy 2 se bloquea al cargar.

comctl32:edit & user32:edit – test_paste() a veces falla al acceder al portapapeles en Windows.

ddraw:ddraw7 – test_texture_wrong_caps() a veces falla en Windows 8+.

comctl32:edit & user32:edit – test_paste() a veces obtiene una cadena vacía en Windows.

preloader aviso «failed to reserve range» macOS Ventura.

user32:menu – La prueba 0 de test_menu_input() a veces falla en Windows 7.

windows.media.speech:speech – test_Recognition() a veces obtiene un estado inesperado del reconocedor en Windows 10.

Motorola Ready For Assistant no se inicia, RoOriginateLanguageException en Windows.Networking.

explorerframe:taskbarlist – test_ITaskbarList() a veces obtiene E_NOTIMPL en Windows.

cryptowinrt:crypto – test_Credentials_Statics() a veces obtiene un refcount inesperadamente alto en Wine.

explorerframe:nstc – test_events() a veces obtiene eventos inesperados en Windows 7.

xaudio2_8:xaudio2 falla en Windows 10+.

El archivo de impresión no se trunca antes de iniciar un nuevo trabajo de impresión con el mismo archivo de destino.

scrrun:dictionary – La función test_hash_value() de 64 bits obtiene hashes erróneos en Windows.

Las funciones winmm:capture & winmm:wave de 64 bits se bloquean en Windows 8.

ntdll:om – La función de 32 bits test_all_kernel_objects() obtiene una violación de acceso en la máquina virtual w8.

La ntdll:exception de 64 bits se bloquea en Windows 10 1607 y 1709.

ntdll:wow64 – El test_cpu_area() de 64 bits obtiene offsets erróneos en Windows 10 1607 y 1709.

Vitis 2020.1 no encuentra sus bibliotecas (error de cmd.exe con sentencia if anidada de una línea que establece PATH).

Impresión de Finale 27 – salto de línea incorrecto.

secur32:negotiate y secur32:ntlm se bloquean por una desviación NULL en macOS.

ntdll:file – test_file_rename_information falla en Windows 10 1607 y versiones anteriores.

ntdll:file – test_file_link_information() falla en Windows 10 1709 y versiones anteriores.

Genshin Impact utiliza URLs muy largas.

ntdll:wow64 – test_peb_teb() falla en macOS.

Una llamada a FindResourceW() impide que windows.applicationmodel:model se ejecute en Windows 8.

user32:dialog – test_IsDialogMessage() falla en las configuraciones regionales hi-u8 y mx-MX en Windows.

msinfo32 falla al iniciarse en macOS / wow64 (era psapi:psapi_main – test_EnumProcessModules*() falla en macOS).

Wordpad ya no puede imprimir varias copias de una página.

wineserver/wine-preloader de 64 bits se bloquea en macOS 14..

msvcr120:msvcr120 – test_StructuredTaskCollection() falla a veces en Wine.

msvfw32:mciwnd – Test_MCIWndCreate() de 64 bits falla en Wine.

El lanzador de Sniper Elite 5 abre Wine Internet Explorer en lugar de la ventana Opciones.

cpython 3.12.0 no se ejecuta en wine, necesita la función no implementada propsys.dll.VariantToString.

mspaint.exe falla con: Unhandled exception: unimplemented function propsys.dll.PropVariantToUInt32WithDefault.

kernel32:loader – El test_import_resolution() de 64 bits falla en Wine.

ntdll:file – test_file_rename_information_ex() falla en Windows 10 1607 & 1709.

WINE 8.18 ya se puede descargar desde el botón que hay debajo de estas líneas, y en su página de descargas hay información para instalar esta y otras versiones también en sistemas operativos como macOS y Android.