Nueva semana par, o impar, que de hecho es la 39 del año, y toca nueva versión de desarrollo de Wine Is Not an Emulator. Lo que nos ha entregado WineHQ hace unas horas es WINE 8.17, y ha llegado con una lista de cambios (287) cuyo número entra dentro de la media, pero por la zona baja. Aún así, entre lo destacado hay algo importante, como es la actualización de vkd3d a una versión más moderna.

VKD3D-Proton 2.10 llegó durante esta semana, y WINE 8.17 ha actualizado vkd3d a la versión 1.9. El resto de novedades destacadas las completan la gestión de ventanas inicial en Wayland y soporte para SoundFont en el DirectMusic cuyo desarrollo retomaron hace dos semanas, a lo que se le une el punto habitual de varias correcciones de errores. Lo que tenéis a continuación es justamente la lista de bugs corregidos en WINE 8.17.

Bugs corregidos en WINE 8.17

MeGUI: Icono incorrecto para el selector de archivos.

Sumatra PDF 3.0: las pestañas no funcionan correctamente.

The Elder Scrolls: Oblivion se bloquea después de abrir las pantallas del logo..

Cemu 1.12.0 se bloquea con la función no implementada msvcp140.dll.

RageMP se bloquea al no implementarse la función msvcp140.dll.?_Throw_future_error@std@@YAXAEBVerror_code@1@@Z.

GdipCreateFont inicializa la fuente con ANSI_CHARSET.

iphlpapi:iphlpapi – test_GetExtendedTcpTable() a veces falla porque el búfer es demasiado pequeño en Wine.

ToneX de IK Multimedia necesita la función no implementada msvcp140.dll.?_Throw_C_error@std@@YAXH@Z.

Dwarf Fortress (Steam) se bloquea al no implementarse la función msvcp140_atomic_wait.dll.__std_acquire_shared_mutex_for_instance.

Los winmm:capture & winmm:wave de 64 bits obtienen BADDEVICEID en Windows 10+.

Finale 27 impresión mangled.

SoftEther VPN Server Manager.

El texto en los juegos SRPG Studio termina con un glifo de tofu/carácter faltante..

quartz:vmr9 – test_changed3ddevice() se bloquea en Windows 8+.

Dispersión de Subsuperficie Separable necesita soporte opcode ‘mov’ para efecto fx_4_0.

Metatrader 4 – no es posible añadir ningún indicador a un gráfico.

ReCore se bloquea en la función no implementada msvcp110.dll.?_Winerror_map@std@@YAPEBDH@Z.

mfreadwrite:mfplat – test_interfaces() se bloquea en Windows 7 y 8.

d3d10:effect – test_effect_fx_4_1_blend_state() falla en Windows 7+.

WINE 8.17 ya se puede descargar desde el botón que hay debajo de estas líneas, y en su página de descargas hay información para instalar esta y otras versiones también en sistemas operativos como macOS y Android.