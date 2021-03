Si hay algo que sea tan puntual como los lanzamientos de las versiones del núcleo de Linux por parte de Linux Torvalds, eso es sin duda las versiones de desarrollo del software que nos permite ejecutar aplicaciones de Windows en Linux y otros sistemas operativos. Así, tras la v6.3 de la semana pasada, WineHQ acaba de lanzar WINE 6.4, un nuevo lanzamiento de los que llegan cada dos semanas con muchas novedades.

Concretamente, WINE 6.4 introduce un total de 38 correcciones, pero si miramos más abajo, en donde detallan más información, podemos ver que han realizado 397 cambios. Esto está por encima de una media no suele llegar a los 300 cambios, pero también es cierto que las primeras versiones de desarrollo sí reciben más cariño. A continuación tenéis la lista de novedades que WineHQ ha considerado lo suficientemente importantes como para destacarlas sobre el resto.

Novedades más destacadas de WINE 6.4

Soporte para el protocolo DTLS.

Soporte de conjunto de fuentes en DirectWrite.

Diálogo para editar entradas de Control de acceso.

Soporte de temas para algunos controles más comunes.

Soporte para codificación coreana Wansung.

Varias correcciones de errores

Los usuarios interesados ya pueden instalar WINE 6.4 desde su código fuente, disponible en este y este otro enlace, o a partir de los binarios que se pueden descargar desde aquí. En el enlace desde donde podemos descargar los binarios también hay información para añadir el repositorio oficial del proyecto para recibir esta y otras actualizaciones futuras tan pronto en cuanto las tengan listas a sistemas como Ubuntu/Debian o Fedora, pero también hay versiones para Android y macOS.

La próxima versión de desarrollo será WINE 6.5 y, si no hay sorpresas, que ya me atrevo a avanzar que no pasará viendo lo puntuales que son en WineHQ, llegará el próximo 26 de marzo. Entre lo que introducirá, lo único que podemos asegurar es que llegará con cientos de pequeñas mejoras y correcciones como es habitual.