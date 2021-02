Fiel a su cita de cada dos semanas, siempre y cuando no estén cerca del lanzamiento de la versión estable, y quince días después de la anterior versión de desarrollo, WineHQ ha lanzado WINE 6.3. Aunque estas versiones suelen introducir cientos de cambios, la mayoría de ellos son poco destacables, y eso es algo que ha pasado especialmente esta semana, con una entrega en la que la mayoría son parches de bajo nivel.

En la lista de novedades nos suelen mencionar corrección de bugs y cambios realizados, pero en esta ocasión sólo podemos ver los segundos. WINE 6.3 no será el lanzamiento más importante de la historia, por lo menos si buscamos funciones destacadas, pero la cosa cambia en el trabajo que han hecho en las entrañas, con 455 cambios en total. En otras ocasiones podemos contar 200 o menos, por lo que en esta ocasión, por lo menos en cuanto a lo que se ve menos, el trabajo ha doblado el de otros lanzamientos.

Novedades más destacadas de WINE 6.3

Como es habitual, WineHQ sólo menciona unos pocos cambios, pero a mí me gustaría destacar el trabajo realizado por Alexandre Julliard, quien él solo ha sido el responsable de 183 de todos los parches introducidos en esta versión de desarrollo. Los cambios destacados esta semana son:

Mejor soporte de depurador en la interfaz syscall de NT.

Biblioteca WineGStreamer convertida a PE.

Aún más compatibilidad con WinRT en WIDL.

Soporte opcional para ID de compilación.

Varias correcciones de errores.

Los usuarios interesados ya pueden instalar WINE 6.3 desde su código fuente, disponible en este y este otro enlace, o a partir de los binarios que se pueden descargar desde aquí. En el enlace desde donde podemos descargar los binarios también hay información para añadir el repositorio oficial del proyecto para recibir esta y otras actualizaciones futuras tan pronto en cuanto las tengan listas a sistemas como Ubuntu/Debian o Fedora, pero también hay versiones para Android y macOS.

La próxima versión de desarrollo será WINE 6.4 y, si no hay sorpresas, que ya me atrevo a avanzar que no pasará viendo lo puntuales que son en WineHQ, llegará el próximo 12 de marzo. Entre lo que introducirá, lo único que podemos asegurar es que llegará con cientos de pequeñas mejoras y correcciones como es habitual.