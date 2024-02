A finales de 2024, Nate Graham, de KDE, escribió un artículo que tituló «¿De verdad Wayland lo rompe todo?». En él nos explica, por resumir, que no es así, que no es culpa de Wayland que las cosas fallen. El protocolo está bien, y los fallos suelen experimentarse por el lado del otro programa. Esto podría llevarnos a un debate de todo, menos sencillo, pero por mi experiencia personal parece que es así. Mi única piedra en el pie se llama GIMP.

Vale, lo confieso: no todo va perfecto. Pero si funciona lo suficientemente bien como para que yo no use X11 más de una vez cada varios meses. Y en general es para probar y comprobar algunas cosas. Ahora mismo, mis únicas quejas sobre Wayland son los problemas con GIMP, los iconos de algunas aplicaciones… y creo que eso es todo.

Es que… GIMP sigue en GTK2

GTK son las siglas de GIMP Took Kit. Vamos, que es una biblioteca que empezó con el software que sigue en GTK2. GIMP 3 dará el salto a GTK3, pero no se sabe cuándo llegará. La versión más reciente es GIMP 2.10.36, y es el programa que más me fastidia. Para empezar, el icono no es compatible con el panel inferior de Plasma; si lo fijo, sólo sirve de lanzador, pero cuando se abre tengo dos iconos de GIMP, uno de ellos monocromático. Ya dentro del programa, el selector de colores me funciona desde la herramienta de texto, pero no en la del pincel o viceversa.

Son problemas molestos, pero lo peor para mí, que no sé si os habréis dado cuenta pero escribo en un blog, es abrir GIMP, editar una imagen, volver al navegador – base Chromium, da igual cuál – y, al pasar el cursor por el editor, ver como si estuviera arrastrando una imagen para subirla. Ya he aprendido a solucionarlo – arrastro una imagen de verdad y vuelve a su sitio -, pero no deja de ser un incordio.

Los iconos no siempre se ven en Wayland

El otro problema que no lo es tanto son los iconos de algunas aplicaciones. Por ejemplo, si tengo una aplicación en Python con interfaz en Qt, el icono de la aplicación en barra superior y gestor de tareas es el de Wayland, algo que también veo en otro software como GNOME Boxes.

Por lo tanto, ¿quién es el culpable de que algo no funcione? Aunque en mi caso podría decir que de los desarrolladores de aplicaciones, no todos están de acuerdo. Los de PCSX2 aseguran que el problema es de Wayland, y han llegado al punto de desactivar el soporte por defecto. Se quejan más de GNOME que de KDE, por lo que yo me inclino más a dejar la responsabilidad en el tejado de los desarrolladores, y, según esta queja, KDE está haciendo las cosas mejor que GNOME.

Lo que parece claro es que el futuro pasa por Wayland, e incluso GIMP terminará funcionando bien en este protocolo. Aún tendremos que esperar, pero merecerá la pena.