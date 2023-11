El artículo sobre el lanzamiento de WINE 8.21 empezó con la frase «Todos queremos a Wayland». Era una manera de expresar que es hacia donde se dirigen todos los proyectos y, a la postre, los usuarios. Pero lo cierto es que no todos quieren a Wayland. Aunque funcione bien en muchos escenarios, hay otros en los que trabaja algo peor, y de esto se han quejado los desarrolladores de PCSX2.

PCSX2 nos permite jugar a nuestras ISOs de juegos de PlayStation 2, y la verdad es que, gracias a sus muchos ajustes disponibles, sorprende lo bien que puede funcionar en un ordenador del montón, de la parte baja. Sus desarrolladores desactivaron el soporte por defecto para Wayland, y a finales de octubre publicaron información sobre esta decisión. Lo que puede pillar a muchos desprevenidos es que parte del enfado del proyecto tiene un culpable: GNOME.

PCSX2 «es un completo desastre» en GNOME + Wayland

GNOME empezó a usar Wayland por defecto en 2017, pero tardó un poco más en ser implementado por las distribuciones Linux. Por ejemplo, Ubuntu lo usó también con gráficas de NVIDIA en abril de 2022, y KDE empezará a usarlo por defecto en febrero de 2024. Hay años de diferencia entre el movimiento de un escritorio al del otro, pero de quien más se quejan los desarrolladores de PCSX2 es de GNOME.

En la descripción del cambio, lo primero que leemos es que «desactiva Wayland, que está super roto/con bugs en básicamente cualquier escenario. KDE no es tan buggy, GNOME es un completo desastre«. Entrando en los detalles, explican que la estúpida obsesión con el CSD en GNOME crea inconsistencia; la imposibilidad de posicionar ventanas hace que guardar la posición de las ventanas no sea posible; problemas con NVIDIA y algunos puntos más.

Hasta que se pongan las pilas, lo cual es poco probable, ya que se ha avanzado muy poco en la última década, mantenlo desactivado. Para los Flatpaks, los usuarios pueden volver a activarlo con flatseal si realmente quieren la experiencia de mierda.

NOTA: La traducción original no dice lo de las pilas. Usan la palabra «shit» (mierda), que aunque sea malsonante y esté con asteriscos, también se puede traducir como «cosas».

Esto no es un ataque sin cuartel contra Wayland ni GNOME. Sólo prefieren que las cosas mejoren, y el soporte sigue estando disponible, aunque hay que hacer el cambio manualmente. Entre las soluciones, proponen usar la versión flatpak y reactivar Wayland con Flatseal «si de verdad quieren la experiencia de mierda» o usar el runtime de KDE/Qt 6.6, entre otras cosas.

¿Toda la razón o sólo en parte?

Yo soy un desarrollador de juguete, júnior, en pañales, y sé lo que puede costar adaptarse a lo nuevo cuando un software ya funciona. El cambio a Wayland es una tarea difícil, titánica desde mi punto de vista, y creo que los desarrolladores de PCSX2 tienen parte de razón.

Las distribuciones también tienen su parte de razón: hay que presionar para el cambio, o de lo contrario no tendrá lugar nunca. Por las palabras del comunicado, parece innegable que sobre todo GNOME tiene que ponerse las pilas, pero los de PCSX2 tienen que poner su granito de arena.

Yo he probado PCSX2 en KDE + Wayland y no he visto NINGÚN fallo, por lo menos en la AppImage (prefiero no compilar un programa como ese con tantas dependencias). Sí he visto fallos en otro emulador, el de PSP (PPSSPP) en el que bajo Wayland… pues eso, es una experiencia «crappy».

Así que, al final, creo que lo mejor va a ser que las diferentes distribuciones sigan permitiendo elegir entre X11 y Wayland como hasta ahora durante mucho más tiempo, y los usuarios debemos saber que existe esa posibilidad para, por ejemplo, entrar a X11 si queremos disfrutar de la mejor experiencia con PCSX2. Con el resto del software tocará cruzar los dedos y rezar para que nada nos deje colgados en el momento más inoportuno. Ahora que todos los escritorios quieren pasarse a Wayland, y que no está perfecto al 100%, es lo que toca. Eso o usar X11 siempre hasta que ya no sea una posibilidad.