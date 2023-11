Estos días estoy hablando con un compañero sobre la Steam Deck. Entre mis conclusiones personales, hay una idea que me ronda la cabeza: si alguna vez me compro otro ordenador «de torre», será algo como la consola de Valve. Que en realidad es un ordenador. Usa Linux por defecto, pero la mueve una variante de Arch Linux, SteamOS, que es inmutable. Para instalar software confía en Flathub, y como usuario de Vivaldi la noticia que ha tenido lugar esta semana ha llegado justo a tiempo.

Es lo que tiene estar metido en un tema, que parece que uno adivina el futuro, pero en realidad pasan las cosas que tienen que pasar donde y cuando tienen que pasar. Y los paquetes flatpak son lo que prefieren los desarrolladores, muy por encima de los snap. Sistemas operativos como elementary OS los usan como opción principal, y algunos inmutables los usan como única opción. Si un usuario quiere instalar algo en SteamOS, por lo general tiene que salirse al escritorio, abrir Discover e instalar lo que aparezca, y ahora aparece el navegador Vivaldi.

Vivaldi ya está disponible como paquete flatpak

El paquete flatpak de Vivaldi no está verificado. No aún. Pero es oficial, ya que quien lo mantiene es un trabajador de Vivaldi Technologies. Ahora mismo todo está en fase de pruebas, pero no por el software en sí, sino que quieren comprobar si la plataforma merece el tiempo y esfuerzo para crear el paquete; si no se descarga lo suficiente, podría llegar a desaparecer.

La versión que ha llegado a Flathub es la última, la 6.4 lanzada el pasado 26 de octubre. Sus desarrolladores prefieren que los usuarios de Linux usemos paquetes nativos, como los DEB o RPM, pero lo cierto es que desde siempre ha existido un instalador para Linux con extensión .sh, por lo que este este es sólo un formato más. No estoy siendo preciso con las palabras, ya que el funcionamiento general es mejor si no está todo en un paquete, de ahí que recomienden paquetes nativos, pero para los usuarios de Vivaldi en la Steam Deck, por ejemplo, es la mejor manera de seguir usando su navegador favorito en su dispositivo favorito.

Los usuarios interesados pueden instalar el paquete flatpak de Vivaldi desde este enlace, o desde su tienda de software habitual si tienen el soporte habilitado. Como curiosidad, el peso que me muestra Pamac es justo el mismo del paquete de Vivaldi sumado al de vivaldi-ffmpeg-codecs.