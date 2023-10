El Vivaldi 6.4 que ha llegado hoy es una actualización que, tratándose de este navegador, podríamos decir que es discreta o de transición. Su CEO, Jon von Tetzchner, ha destacado por encima de todo algo que no tiene que ver con esta versión: que ahora se puede usar estemos donde estemos. Da igual si estamos frente a un equipo con Windows, macOS o Linux, si estamos usando una Raspberry Pi o un dispositivo móvil, incluso iOS/iPadOS, o un coche. Está en todas partes. La versión para dispositivos de Apple ha sido la culpable de que no haya v6.3: cometieron un error con la numeración y han subido de la v6.2 a esta.

Pero como acabamos de decir, esta no es una novedad de Vivaldi 6.4. Siguiendo en la misma línea, Jon insiste diciendo que todos los datos estarán sincronizados entre todos nuestros aparatos, y lo hará con seguridad. Cuando pasamos al apartado de novedades, se destaca más bien poco, empezando por algo que la comunidad pedía: Pop-Out tiene ahora un deslizador para controlar el volumen, y en el apartado del vídeo yo noto un par de ausencias.

Vivaldi 6.4 ya disponible

Si desde Chrome, Brave y otros navegadores basados en Chromium vamos, por ejemplo, a YouTube y hacemos clic derecho dos veces (la primera saca las opciones nativas del servicio), veremos una opción que pone «Copiar fotograma». Puede parecer algo sin importancia, pero para alguien como yo que a veces le viene bien hacer una captura de un vídeo es cómoda y no me obliga a hacer malabares para conseguir la captura justa que necesito sin que salgan los controles del vídeo.

Por otra parte, y sigo hablando como usuario, a mí me gusta que el Picture-in-Picture de Firefox permita poner el vídeo a pantalla completa. A una propuesta en esta dirección respondió un embajador de Vivaldi que no entendía por qué, que el sentido de este tipo de vídeos flotantes es justamente este, que floten, pero yo he visto tutoriales en Firefox en un monitor grande y, una vez más, el Picture-in-Picture me permite controlar la acción sin que me moleste la barra de controles, que incluso al darle a pausa suele mostrar tarjetas de otros vídeos que tapan lo que quiero ver. Eso no pasa en el reproductor «alternativo» de Firefox.

Así que, Jon, si me lees, son sólo unas ideas.

Las otras novedades más destacadas que han llegado junto a Vivaldi 6.4 están en el calendario que ahora tendrá plantillas para los eventos repetitivos. Podremos crear ventanas más sencillas o complejas dependiendo de lo que necesitemos, y es algo que no viene mal porque la que hay por defecto, por lo menos para mi uso general, tiene demasiadas opciones.

El equipo de Vivaldi ha aprovechado el momento para subir la versión de Chromium a la versión 118.0.5993.112. Vivaldi 6.4 ya está disponible desde su página web oficial en paquetes DEB y RPM, y también para Windows y macOS.