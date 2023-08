Vivaldi 6.2 abre las ventanas un 37% más rápido

Es habitual que los desarrolladores vayan añadiendo y añadiendo funciones o simplemente más código a sus programas y más adelante frenen un poco para mejorar su base. En los navegadores, esto suele ser hacerlos más rápidos, y la novedad más destacada de Vivaldi 6.2 es una que ya hemos leído en el pasado en Firefox, Chrome y hasta el Safari de Apple. Aunque en el caso del navegador con nombre de famoso compositor musical se menciona la apertura de ventanas.

Jon von Tetzchner dice concretamente que Vivaldi 6.2 es ahora más rápido, especialmente al abrir una nueva ventana: «Al renderizar las ventanas del navegador a través de portales React, hemos desbloqueado nuevas posibilidades, reducido el uso de memoria y mejorado significativamente el rendimiento general«. Lo del uso de la memoria era algo necesario, y no sé si será suficiente. Hasta ahora, Vivaldi estaba diseñado priorizando las funciones, no el consumo, pero se esperan más mejoras de rendimiento en el futuro.

Vivaldi 6.2 permite suscribirnos a canales de YouTube

Las pruebas internas que han realizado dicen que la apertura de ventanas es un 37% más rápida si se compara con la versión anterior (6.1) y un 64% si se compara con una versión de 2018. Estos resultados se consiguieron en un equipo con procesador Intel i3 a 2GHz y en un perfil nuevo, pero la velocidad exacta dependerá de la configuración de cada caso.

Entre el resto de novedades, destaca que ahora es posible «suscribirse» a canales de YouTube sin cuenta. El significado de las comillas es que esto se hace vía herramienta RSS, que ahora es compatible con más servicios, como YouTube. En mi Windows (VM) no me sale el icono, por lo que no puedo comprobar si también soporta servicios como Piped.

Vivaldi 6.2 también incluye:

Actualizadas las sugerencias de la barra de direcciones. Ahora podemos dar prioridad al orden del menú desplegable.

Los servicios de geolocalización han vuelto a macOS.

Nuevo botón para borrar datos de navegación.

Nuevos filtros en el correo, que ahora también soporta FastMail.

Lista completa de cambios en la nota de este lanzamiento, y aprovecho para citar la fuente de la imagen.

Vivaldi 6.2 ha sido anunciado hace unas horas, y ya se puede descargar desde su página web oficial.