Siendo la distribución Linux más popular, es normal que un gran porcentaje de las noticias sobre distribuciones basadas en el kernel de Linux Torvalds guarden relación con Ubuntu. No siempre son noticias buenas, ya que a veces imponen cambios que no gustan a parte de la comunidad, pero es lo que hay. Sobre la que os traemos hoy, si yo tuviera que opinar y hacerlo con sinceridad, no sería capaz. Antes tendría que ponerlo a prueba.

Y es que proyectos de peso en el mundo Linux están experimentando con la inmutabilidad. ¿Qué es eso? Bueno, aunque a veces podemos leer sobre esto como la propiedad que hace que un sistema sea sólo de lectura, yo prefiero pensar en ello como en algo más restrictivo, en aras de la seguridad y fiabilidad. Dicho de otro modo, un sistema más difícil de romper, y si lo lleváramos al extremo tendríamos el iPhone OS original del que ni siquiera era posible cambiarle el fondo de pantalla.

Ubuntu 24.04 llegaría en dos versiones: la normal y la inmutable

Pero que nadie se ponga nervioso. Primero, porque estamos hablando de un experimento que veremos por primera vez en abril de 2024, coincidiendo con el lanzamiento de Ubuntu 22.04, y que será una versión aparte. Segundo, porque inmutable no es sinónimo de no poder hacer nada. Se podrán hacer ciertos cambios, y la instalación de aplicaciones siempre será una posibilidad. Pero, a diferencia de lo que propone Fedora (Silverblue), este Ubuntu confiará en los paquetes Snap de Canonical, y no en los flatpak.

Desde hace ocho años, Canonical ya ofrece una versión inmutable de su sistema operativo, pero no es una para el escritorio. Es un Ubuntu Core que está diseñado para el Internet de las cosas (IoT). Lo que planean lanzar dentro de diez meses será un Ubuntu de escritorio a prueba de manazas, y también para todo aquel que quiera probarlo.

La duda que me queda a mí es el rendimiento. Los paquetes snap tardan un ratillo en abrirse la primera vez que se lanzan tras iniciar el sistema operativo, pero lo cierto es que el punto fuerte de los paquetes snap es que pueden empaquetar todo tipo de software, como drivers y demás. El rendimiento del sistema operativo en general no debería verse mermado, pero las aplicaciones sí podrían tardar un poco más en abrirse. Y no sólo Firefox y Telegram. Todas.

Sea como fuere, aún quedan diez meses para que veamos este Ubuntu Inmutable. Y la versión principal seguirá siendo la normal.