Ubuntu 23.04 añadirá otro snap a su colección: Telegram

Hay usuarios de Linux que aseguran que les encanta, otros no los quieren tocar ni con un palo y es uno de los motivos por los que se decantan por distribuciones como Linux Mint… Si los paquetes snap dejan indiferente a alguien, será a pocos. Canonical los lanzó hace ya casi siete años como una de las novedades de 16.04 Xenial Xerus, tiempo después se «cargó» la versión DEB de Chromium, luego hizo lo propio con Firefox y en Ubuntu 23.04 habrá más movimientos en este sentido.

Vaya por delante que, según se comenta, ha sido el equipo de Pavel Durov quien le ha pedido a Canonical que haga el cambio, tal y como se supone que hizo Mozilla con su Firefox. El problema que se pretende resolver es que la versión de Telegram que incluye Ubuntu llega directamente de los repositorios de Debian, un proyecto que entre sus características tiene que refrena un poco los paquetes para ir sobre seguro. Lo malo es que esto también puede traducirse en versiones desactualizadas, e incluso con bugs que ya están solucionados en las versiones más recientes.

Ubuntu 23.04 llegará en abril

Telegram pone a disposición de cualquier usuario una versión de su cliente de mensajería desde su página web. Aunque también está presente en la mayoría de tiendas de software, allí ofrece una APK para Android, un DMG para Mac, el instalable para Windows o los binarios autoactualizables para los usuarios de Linux. Por opciones no será, pero lo que no quieren es que nadie tenga software desactualizado, y por ese motivo se habrían puesto en contacto con Canonical.

Sabiendo que la compañía que dirige Mark Shuttleworth quiere impulsar el uso de los paquetes snap, estaba claro que aceptarían la (supuesta) propuesta. Lo que pasará en Ubuntu 23.04, y ya está pasando en las Daily Build, es que al introducir el comando sudo apt install telegram-desktop , se verá en el terminal que empieza el trabajo para instalar la versión snap, tal y como ya ocurre con Chromium o Firefox.

Si lo buscamos en la tienda de software, incluida GNOME Software si la instalamos, nada, Telegram no aparecerá como paquete DEB sencillamente porque ya no estará. El cambio podría «retro-portarse» a Ubuntu 22.04, y yo no descartaría que llegara también a 20.04. Sería parecido, pero no igual, a lo que pasa con LibreOffice: la suite de ofimática viene instalada por defecto en Ubuntu si no elegimos la instalación mínima, y lo hace en versión DEB, pero si se nos ocurre desinstalarla, lo único que encontraremos en sus repositorios oficiales serán más paquetes snap.

Telegram sería quien habría propuesto el cambio

Al final yo no sé qué hay de cierto en esta propuesta por parte de Telegram como la que hizo en su día Mozilla para su Firefox. Lo de Telegram tiene más sentido, pero Mozilla le dio más importancia a su repositorio oficial cuando se añadió la opción snap por defecto en Ubuntu. Puede ser verdad, y que la intención sea que una de las distribuciones Linux más populares no tenga una versión de un software con bugs, pero lo único que se confirma es que cada vez hay más software como snap en los sabores oficiales de Ubuntu, y no sé si para algunos usuarios se está tensando demasiado la cuerda.