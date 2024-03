Cuando KDE lanzó la versión beta de su sistema operativo, pasé días probándolo. neon muestra en el menú de inicio el icono de Plasma, y a mí me gustaba el del sistema operativo, por lo que una de las primeras cosas que hice fue entrar en el modo edición, buscar el logo de KDE neon y ponerlo. Las manías no las curan los médicos, y se ve que esta es una de las mías. Ubuntu muestra 9 cuadrados en rejilla, pero eso cambiará en Ubuntu 24.04.

Los cambios no gustan a todos por igual, pero mientras aplicaba la última actualización de la Daily Build de Ubuntu 24.04 he visto lo que muestra la imagen de cabecera: en el cajón de aplicaciones, es decir, el icono que hay que pulsar para entrar a la vista de aplicaciones instaladas ha cambiado y ahora tenemos el logotipo de Ubuntu. O también Canonical, puesto que desde hace tiempo se usa el mismo tanto para la compañía como para el sistema operativo. Y sí, es el «nuevo» de 2022.

Cajón de apps personalizado en Ubuntu 24.04

La última actualización de la Daily Build, por lo menos en mi caso, ha sido bastante grande, y entre lo que he podido ver se ha actualizado Yaru. El tema por defecto de Ubuntu va recibiendo actualizaciones regulares, y no todas son perceptibles. El nuevo icono es parte de esta actualización, por lo menos para Ubuntu, tal y como vemos en este commit de GitHub. El icono se puede encontrar en /usr/share/icons/Yaru/scalable/actions con el mismo nombre de siempre, es decir, como view-app-grid-symbolic.svg. Si alguien quiere recuperar el icono anterior o cambiarlo por otro, es ese archivo el que debe modificar, no sin antes hacer una copia de seguridad.

En cuanto al funcionamiento, todo sigue igual. Sigue siendo un botón con el que podemos ver las apps instaladas y no se ha incluido ningún efecto ni nada parecido.

Ubuntu 24.04 llegará el próximo 25 de abril y lo hará con Linux 6.8 y GNOME 46 como principales novedades. Eso y nuevo logotipo siempre visible.