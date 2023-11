Quedan 91 días para el «mega lanzamiento». En realidad, contando desde y con hoy 30 de noviembre quedan 90, pero la noticia se publicó hace algo menos de 24 horas: Plasma 6 beta ya está disponible. Hasta ahora se podía probar usando repositorios inestables en versión alfa, pero KDE lanzó ayer el primer ensayo para el público general de aquello que llamaron el mega lanzamiento. El nombre no miente, ya que llegarán al mismo tiempo Plasma 6, Frameworks 6 y el primer set de aplicaciones compatible con todo lo anterior.

Creo que no hace falta explicar con detalle que Plasma 6 beta es… una beta. Sí podemos explicar un poco por encima qué es una beta: si nos basamos en la teoría, las primeras versiones no reciben ninguna etiqueta, y son las que maneja el desarrollador de un software; lo primero que se comparte es la alfa, y tienen acceso a ella un grupo pequeño de personas; luego viene la beta, que es para que la prueba más gente, hasta el punto de que suele estar disponible para cualquier interesado; y tras esto ya llegaría la estable. En definitiva, beta es algo con cierta madurez que puede probar cualquiera, pero aún no está listo para equipos que se consideren de producción.

Plasma 6 beta y Frameworks 6 beta en KDE neon

Cuando se produce un lanzamiento como este, los desarrolladores ponen a disposición del que quiera probarlo el código. La mejor manera de testar algo así es en una distribución que ya lo use, y la mejor candidata para esta tarea es KDE neon en su ISO Unstable. Más concretamente, tras actualizar, porque la última ISO en el momento de publicar este artículo es del día 26 y aún no usaba Plasma 6 beta. Consejo su usáis máquina virtual: usad pkcon update desde el terminal; a mí Discover me rompe el sistema.

Entre sus novedades, hay muchas que cubriremos con más detalle dentro de tres meses, pero nada más iniciar el sistema operativo ya veremos una de ellas: el panel inferior es ahora flotante por defecto, algo con lo que yo había sido crítico tiempo atrás. Para empezar, la primera vez que apareció en Plasma 5.25 ocupaba más espacio del que debería, y cuando solucionaron esto el panel flotaba, sí, pero Kickoff no. Estos problemas ya están solucionados.

Wayland por defecto

También descubrimos que entra a Wayland por defecto, o lo descubrimos cuando vemos algún fallo o entramos al Centro de Información. El cambio de resolución no termina con éxito si lo usamos en GNOME Boxes en modo Live, pero sí se puede cambiar con la misma combinación si cerramos sesión y cambiamos a X11. No es algo que deba ser así y debería mejorar también para máquinas virtuales en los próximos tres meses. En el mismo Centro de información podemos ver versiones con numeración diferente de Plasma y Frameworks, lo que indica que son versiones preliminares. Tras la actualización del neon que estamos usando para la prueba sube a Plasma 5.90.0 y Frameworks 5.246.0. Qt está ya en 6.6.

Para ver algo similar con las aplicaciones hay que abrir alguna de KDE Gear (las propias del proyecto), dirigirse a «Ayuda» y luego a «Acerca de…». La numeración es 24.01.80, lo que es la beta de KDE Gear 24.02. Deberían llegar en diciembre, pero se han tomado un tiempo extra para preparar las cosas. En cuanto a la numeración para versiones futuras, yo no tengo claro si volverán a los .04, .08 y .12 o también se preparan para dos lanzamientos al año como con el futuro de Plasma.

Otras novedades

La lista completa de cambios está disponible en esta nota de KDE sobre Plasma 5.90.0. Es demasiado extensa y poco clara como para poder conocer bien las novedades. Sí podemos adelantar cosas como que:

La vista de Cubo para pasar entre escritorios ha vuelto.

Por defecto, se han fusionado la vista de escritorios y actividades, con lo que con un atajo de teclado o 4 dedos hacia arriba en el panel táctil veremos algo como lo que ofrece GNOME.

El panel flotante es inteligente, o puede serlo si así lo configuramos. Cuando se pone una ventana encima, deja de flotar. Y ahora también es posible que se vea cuando no hay ninguna ventana superpuesta aunque lo tengamos para que se auto-oculte. Es decir, sólo se ocultará cuando haya algo encima con esta nueva opción.

Se introducirá una mejora de accesibilidad para personas daltónicas.

El widget de la batería se divide en dos y pasará a ser «Brillo y color» y «Energía y batería». No habrá más elementos en la bandeja del sistema, ya que el de colores vivirá junto al de «Color nocturno».

Plasma 6.0 llegará junto a Frameworks 6 y las apps de febrero el día 28. Cuándo llegará a las diferentes distribuciones dependerá de su filosofía, pero pueden pasar semanas o incluso meses, ya que es un salto enorme.