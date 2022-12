Estos días, cualquier nuevo lanzamiento puede ser tomado como un regalo de Navidad. El último en producirse ha sido uno que ha estado esperándose durante mucho tiempo, más de dos años y medio: UBports ha anunciado que ya está disponible la primera beta/rc del Ubuntu Touch basado en 20.04, el Focal Fossa que llegó en abril de 2020. Ahora bien, no se ha anunciado oficialmente y no hay imágenes para todos los dispositivos soportados.

Lo más oficial que tenemos por parte del proyecto es un retweet mencionando a uno de sus desarrolladores, con el típico «Oh oh oh» (¿no era «Ho ho ho?») que es la risa de Papa Noel/Santa Claus. Marius Gripsgard dice que lo lanzaron como regalo de Navidad, pero no aportó ningún enlace para descargarlo. Por lo tanto, se supone que se podrá instalar desde los dispositivos que la soporten como actualización; si descubro más, publicaré los enlaces actualizando este artículo.

Ubuntu Touch 20.04 ya se puede probar

https://twitter.com/UBports/status/1606823209860534272?s=20

Por lo que parece, el teléfono de Marius es un Volla Phone, uno de los que funcionan perfectamente con Ubuntu Touch, pero en su página de soporte no se menciona nada del 25 del 12 de 2022, por lo que habrá que indagar más para conocer más detalles.

Pero con estos sistemas operativos nunca llueve a gusto de todos. Cuando uno ve la publicación, lo primero que hace es ver si ha llegado a su aparato, en mi caso una PineTab, y lo único que descubre es que las cosas están peor de lo que esperaba. En su página de soporte sólo se ve lo evidente, que mucho sigue sin funcionar. Eso y que los lanzamientos dejan mucho que desear: la última versión, la del canal para desarrolladores, es de un 25, pero de noviembre (ya ha pasado un mes desde la última «Daily»); en el canal Release Candidate, lo que hay es una versión del 20 de agosto de 2021.

¿Y la estable? Pues nada, de septiembre de 2020 (más de dos años). Por curiosidad, y por ver si me llegaba la versión de Ubuntu Touch basada en 20.04, he ido moviéndome de canal de actualizaciones, y lo que hay como estable ni siquiera tiene la opción de capturas de pantalla. Eso sí, el logo de carga de Ubuntu Touch no está cabeza abajo como sí lo está en las versiones RC y Dev.

Mejor en algunos teléfonos

Pero que nadie piense que Ubuntu Touch es un desastre total en todos los escenarios. No es así. Sobre todo en algunos teléfonos, el sistema operativo con su Lomiri funciona bien, y además se puede usar Libertine, lo que permite ejecutar aplicaciones como Firefox o Kodi. También hay algunos aparatos que soportan Anbox, con lo que se pueden ejecutar aplicaciones de Android. Lo malo se ve en la tablet que anunciaron como algo innovador, y lo único impresionante que ofrece es una gran decepción. Esperemos que por lo menos cambie algo cuando suba la base a 20.04.