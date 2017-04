Anbox, una herramienta que nos permitirá instalar apps de Android en nuestro Gnu/Linux

Aunque cada vez son más los usuarios que utilizan Gnu/Linux en su ordenador, lo cierto es que muchas apps y aplicaciones web siguen siendo de plataformas móviles. Plataformas como Android o iOS. Sin embargo estas aplicaciones no se pueden instalar en Gnu/Linux, al menos no se podía hasta ahora. Un joven proyecto llamado Anbox nos permitirá utilizar e instalar apps de Android en nuestro escritorio Linux.

Este proyecto utiliza la tecnología de contenedores que permite recrear un entorno Android para que se pueda instalar el archivo apk de la app.

Anbox sólo se podrá instalar en distribuciones que acepten los paquetes snap

Anbox es un programa gratuito y ya es operativo con ciertos programas y apps de Android, pero a diferencia de otros emuladores, Anbox sólo funciona en las distribuciones que admiten paquetes snap, pues sólo se distribuye en este formato. Si utilizamos alguna distribución que utiliza los paquetes snap, lo podemos instalar escribiendo en una terminal lo siguiente:

snap install --classic anbox-installer && anbox-installer

Anbox no deja de ser un emulador de Android para Linux pero en este caso no es un emulador completo ya que no se tiene ni acceso a la Playstore ni a las Google Apps. Es un emulador que utiliza las tecnologías de contenedores, en concreto la tecnología LXC.

Esta tecnología permite aglutinar en un sólo paquete toda la infraestructura y archivos necesarios de Anbox para que funcione sin necesidad de utilizar archivos del sistema operativo. Además, gracias al formato snap, Anbox podrá actualizarse sin afectar a otros archivos del sistema operativo o viceversa, es decir, que ninguna actualización afectará al programa.

Anbox no es la única alternativa para tener apps de Android en nuestro escritorio. Existen otras alternativas como utilizar Chrome OS o Remix OS, sistemas operativos basados en Android o Chrome que están adaptados al escritorio. En cualquier caso, parece que si queremos instalar alguna app de Android en nuestro Linux, tenemos alguna opción para hacerlo ¿ no creéis?