Trident pasa a Linux. Que un seguidor del diablo se una al pingüino podría ser un argumento genial para una secuela de Batman, pero por el momento promete ser una de las mayores novedades del 2020 en materia de código abierto. Y las novedades son bienvenidas teniendo en cuenta que como escribí a principio de año, ya no pasa nada interesante en Linux.



¿De qué estás hablando Diego?

Comencemos por el principio. BSD fue un lenguaje de programación basado en un código fuente de los laboratorios Bell. Su desarrollo estuvo a cargo de la universidad de Bekerley. Años después, los laboratorios Bell cerraron el acceso a su código. En respuesta a esto, la universidad modificó su propio sistema operativo para hacerlo parecido a Unix.

Sobre la base de BSD aparecieron otros sistemas operativos de código abierto, uno de los cuales es FreeBSD. Con el correr del tiempo, surgió PC-BSD. PC-BSD pretendió ser a FreeBSD lo que Ubuntu o Linux Mint a Debian o Manjaro a Arch Linux. Es decir una versión amigable con abundante uso de instaladores gráficos en comparación con la distribución madre.

Hace poco, los desarrolladores de PC-BSD decidieron dejar de enfocarse en el usuario final y dedicarse por entero a los servidores y a servir de base para la construcción de distribuciones. El proyecto pasó a llamarse TrueOS. Pero, como había gente que seguía queriendo una distribución xBSD amigable, nació el proyecto Trident. Trident (tridente) es la herramienta que tiene el diablo en su mano en las representaciones medievales, y el diablo es la mascota que identifica FreeBSD.

Habiendo explicado todo lo que necesitas saber (o lo único que soy capaz de explicar) continuemos con la historia.

La explicación de por qué Trident se pasa a Linux

Quiero aclarar que existen otras versiones amigables de FreeBSD como GhostBSD. Pero los desarrolladores dle proyecto Trident no consideran que el estar basado en FreeBSD sea una condición necearia para su existencia. En sus propias palabras:

El objetivo del Proyecto Trident es mejorar la usabilidad de un sistema operativo como estación de trabajo gráfica a través de todo tipo de medios: instaladores personalizados, rutinas de configuración automática, utilidades gráficas, y más.

¿Por qué FreeBSD y TrueOS no les sirve? También lo explican en el anuncio:

A lo largo de los años, hemos acumulado múltiples problemas con el sistema operativo FreeBSD. Estos problemas tienen que ver con la compatibilidad del hardware, los estándares de comunicación o la disponibilidad de los paquetes y continúan limitando a los usuarios del Proyecto Trident. Después de muchos años de espera de soluciones, no parece haber ninguna resolución en el horizonte. Para continuar esforzándonos por alcanzar los objetivos del proyecto, hemos tenido que tomar la difícil decisión de cambiar nuestro enfoque y pasar a un sistema operativo que se adapte mejor a lo que el Proyecto Trident está tratando de ofrecer a nuestros usuarios.

Acá es importante establecer algunos puntos.

FreeBSD es un sistema operativo sólido y seguro en servidores. Algunos dicen que en construcción, rendimiento y prestaciones es mucho mejor que Linux. Ahora, si usuaste alguna de las distribuciones amigables, te habrás dado cuenta que en rendimiento son lo que era Ubuntu en el 2006. Y, con la mayoría de los recursos que no van a Windows y MacOS dirigidos a LInux, no hay mucha esperanza de que esto cambie.

¿Y en cuál distribución Linux se van a basar?

Si pensabas que íbamos a tener otra distro más que son una copia fiel de las principales, pero con otro nombre y fondo de pantalla, te llevarás una grata sorpresa. La distro base será Void Linux. Void Linux fue creada desde cero y no utiliza systemd como medio de inicialización. También tiene un gestor de paquetes propio.

Se espera que con el paso a Linux, Trident logre estas mejoras:

Versiones más actuales de las aplicaciones.

Mejor soporte a tarjetas gráficas y de sonido.

Mejor soporte para WiFi e incorporación de soporte para Bluetooth.

Por razones obvias, la nueva versión no será compatible con las anteriores, por lo que habrá que instalar por defecto.

Lo que no está claro es que si Trident pasa a Linux seguirán utilizando Lumina, el escritorio liviano y configurable creado en su momento para PC-BSD. Supongo que tendremos que esperar a enero del 2020 para saberlo