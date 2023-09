Si Spotify es el rey de los servicios de música en streaming es por al menos dos razones: la primera, que existe desde 2008; la segunda, que ofrece una opción gratuita con anuncios. Esos anuncios… bueno, son molestos, pero es el precio alternativo que hay que pagar. Hay maneras de evitar escuchar esos anuncios, pero poniendo en riesgo nuestra cuenta si la compañía decide tomar medidas. Una manera segura de no sufrir esos anuncios es gracias a Spotube, y os explicamos cómo y por qué.

Spotube es la mezla de los nombes «Spotify», el servicio de música en streaming, con «YouTube», el famoso servicio de vídeos de Google. Su manera de funcionar es la siguiente: nos identificamos con nuestra cuenta de Spotify, más o menos, como explicaremos más adelante, y la aplicación reproduce música de Sopotify y YouTube sin anuncios y recortando, si se lo pedimos, la parte de los vídeos que no son de las canciones en sí.

Spotube usa nuestra cuenta y biblioteca de Spotify

Nuestra cuenta de Spotify no corre ningún peligro porque sólo se usa para consultar nuestra biblioteca, recomendaciones y demás, y sería poco más o menos como uno de esos frontends alternativos. Spotube nos permite darle a me gusta, añadir a listas, esto en Spotify, y descargar las canciones, esto desde YouTube. La calidad del audio es la que ofrece YouTube o la de Spotify Free, y no es muy diferente a la de YouTube Music.

La aplicación en sí, o mejor dicho, su interfaz es sencilla e intuitiva. Cuando se está reproduciendo música, abajo vemos la barra de reproducción con los controles de aleatorio, atrás, reproducir/pausa, adelante y repetición. En la parte izquierda hay una imagen de la canción que estamos reproduciendo (o su disco), y a la derecha, además del deslizador del volumen:

Opción para ver las letras. Podemos verlas normal o sincronizadas, e incluso permite adelantar o retrasar los textos para que coincidan bien.

Fuentes alternativas. Si una canción no es lo que esperábamos, podemos entrar en esta opción para encontrar algo mejor.

Descargar. Esto nos descargará la canción en la calidad que ofrezca YouTube.

Marcar como que nos gusta.

Temporizador para que se pare en un tiempo determinado.

Mini-reproductor, al que suele entrar más bien en un maxi-reproductor a pantalla completa. Podemos hacerlo «mini» cambiando el tamaño de la ventana.

A la izquierda vemos la cuenta en la que nos hemos conectado y podemos entrar a las opciones, entre las que elegimos cosas como el idioma, el país de la tienda en la que queremos conectarnos, algunos de diseño o el SponsorBlock, que es lo que omitirá los anuncios y esos trozos de audio que no son de una canción en sí.

Funciones

En su página de GitHub podemos ver que ofrece todo esto:

Sin anuncios, gracias al uso de APIs públicas de Spotify y YouTube.

Descarga de pistas.

Multiplataforma.

Poco peso y menos uso de datos.

Identificación anónima o con cuenta.

Letras sincronizadas.

Sin telemetría, diagnósticos o recogida de datos.

Rendimiento nativo.

De código abierto.

Control de la reproducción local, no en un servidor.

Algunas cosas por pulir

Spotube funciona bastante bien en el cómputo general, pero tiene cosas por pulir. Por ejemplo, se agradecería que fuera compatible con los controles de los diferentes escritorios, como el de KDE. La aplicación no se reconoce como una de música en Plasma. Como un programador, diría, junior, no deja de hacerme gracia que los discos empiecen en la canción número 0, que es la primera coincidencia en todos los lenguajes de programación que he visto.

Son problemas menores que seguro que van arreglando con el paso del tiempo.

Cómo identificarse en Spotube

La manera de identificarse en Spotube con una cuenta de Spotify no es la más sencilla y directa del mundo. Se usará una cuenta de Spotify, pero no funciona con usuario y contraseña. Hay que seguir estos pasos:

En cualquier navegador, vamos a open.spotify.com y nos identificamos. Abrimos Spotube y hacemos clic en «Conectar con Spotify».

Veremos una ventana con una especia de inicio de sesión, pero, como hemos dicho, las credenciales no son usuario y contraseña. Lo que necesitamos es la información de las cookies «sp_dc» y «sp_key».

Si yo no consigo explicarme de la mejor manera, debajo del botón de «Enviar» hay instrucciones precisas de cómo hacerlo haciendo clic en «Sigue la guía paso a paso». Incluso hay capturas de pantalla, por lo que no creo que sea necesario que las añada yo también. Pero sí diremos los pasos: El primero ya lo hemos explicado, que es conectarse a Spotify. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer variará un poco dependiendo del navegador elegido. Hay que ir a las herramientas del desarrollador, generalmente con F12, y luego al apartado Aplicación (en navegadores basados en Chromium) o Almacenamiento (en Firefox). Allí veremos la información de las Cookies. Buscamos las cookies con nombres «sp_dc» y «sp_key», copiamos lo que hay en la columna «valor» y los ponemos en el inicio de sesión de Spotube.

Y eso sería todo. Nuestra cuenta de Spotify ya está en Spotube, pero sólo se usará para sincronizar los datos. Me parece importante este punto porque no hace nada raro en Spotify, como sí puede hacerlo alguna extensión del navegador para eliminar los anuncios.

Cómo instalar Spotube

Spotube es multiplataforma y se puede instalar en prácticamente cualquier aparato que no sea un iPhone/iPad. En su página de GitHub están los enlaces para descargar su EXE (Windows), DMG (macOS), hay enlace a la Google Play, un APK o F-Droid (Android) y también a Flathub, su AppImage y su tarball, lo que sería la mejor opción para mí porque vale para prácticamente cualquier Linux y no tendría que explicar nada más.

Para las diferentes distribuciones Linux, se instalaría abriendo un terminal y escribiendo:

Debian/Ubuntu

sudo apt install Spotube-linux-x86_64.deb

Arch/Manjaro (AUR)

Con Pamac:

sudo pamac install spotube-bin

Con yay:

yay -Sy spotube-bin

Fedora

sudo dnf install ./Spotube-linux-x86_64.rpm

OpenSuse

sudo zypper in ./Spotube-linux-x86_64.rpm

Spotube es una buena manera de escuchar música gratis si no se requiere fiabilidad al 100% y la mejor calidad.