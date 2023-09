En las últimas semanas hemos hablado de varios frontends alternativos con los que podemos ver mejorada nuestra privacidad. Las grandes tecnológicas, con Google a la cabeza, como poco nos espían, y todo lo que hagamos para escondernos un poco es poco, valga la redundancia. Frontend es la palabra que se usa en programación para referirse a la parte de un código que termina mostrando la interfaz de usuario, y hay muchos con la intención de librarnos de las garras de estas grandes y no tan grandes tecnológicas.

Se puede hacer una búsqueda por Internet y encontrar mucha información al respecto, y eso es algo que he hecho yo mismo para poder escribir este artículo. Hay casi para todo, y aquí vamos a hacer dos cosas: la primera es recomendar una página de GitHub que se dedica justamente a recoger todo tipo de alternativas a aplicaciones y servicios oficiales; la segunda es una pequeña lista con las mejores propuestas, siendo posible en todos los casos usarlas directamente desde el navegador.

La página web que merece visitar es de mendel5, y el enlace es este. Allí hay más de lo que podemos necesitar (aunque seguro que hay algún caso que no), y no sólo se habla de frontends alternativos, aunque lleve ese nombre el proyecto; también encontramos aplicaciones alternativas, entre las que hay muchas para Android, otras son para Windows, macOS, Linux e incluso algunas para iOS/iPadOS/tvOS que no requieren jailbreak, como es el caso de Yattee para ver vídeos de Piped o Invidious sin tener que pasar por YouTube.

Lista de los mejores frontends alternativos

Los mejores frontends alternativos, en mi opinión, son aquellos que aportan algo más que sólo una interfaz diferente. Por ejemplo, privacidad. Y los mejores para mí son estos (si no añadimos explicación es porque enlazamos a un artículo completo o porque lo único que hay que decir es que es un frontend diferente y/o más privado):

Google : Whoogle o SearXNG. El primero muestra sólo resultados de Google, y el segundo es un metabuscador que puede buscar en cualquier motor que le configuremos desde las opciones.

: Whoogle o SearXNG. El primero muestra sólo resultados de Google, y el segundo es un metabuscador que puede buscar en cualquier motor que le configuremos desde las opciones. YouTube : Piped, Invidious o ViewTube. (yo ahora mismo prefiero el primero). Hay instancias que permiten crear cuentas, lo que nos sirve para suscribirnos a canales y todo eso. ViewTube muestra una interfaz más estética. Se elija lo que se elija, nunca está de más tener varias opciones.

: Piped, Invidious o ViewTube. (yo ahora mismo prefiero el primero). Hay instancias que permiten crear cuentas, lo que nos sirve para suscribirnos a canales y todo eso. ViewTube muestra una interfaz más estética. Se elija lo que se elija, nunca está de más tener varias opciones. YouTube Music : Beatbump o Hyperpipe. Ambos tienen una interfaz muy bien trabajada que se parece mucho a un reproductor real tipo Spotify o Apple Music. Reproducen música de YouTube, con interfaz musical, sin pasar por el servicio oficial y sin publicidad. El segundo soporta cuentas de usuario y guardar bibliotecas. Comparte cuentas con Piped.

: Beatbump o Hyperpipe. Ambos tienen una interfaz muy bien trabajada que se parece mucho a un reproductor real tipo Spotify o Apple Music. Reproducen música de YouTube, con interfaz musical, sin pasar por el servicio oficial y sin publicidad. El segundo soporta cuentas de usuario y guardar bibliotecas. Comparte cuentas con Piped. Google Translate : Lingva.

: Lingva. Twitter : Nitter.

: Nitter. TikTok : ProxiTok. Permite realizar cualquier búsqueda y la muestra en una ventana más privada, aunque para nada más bonita.

: ProxiTok. Permite realizar cualquier búsqueda y la muestra en una ventana más privada, aunque para nada más bonita. Reddit : Lemmy. Este no está en la lista de mendel5, pero sí en la de servicios de Garuda Linux.

: Lemmy. Este no está en la lista de mendel5, pero sí en la de servicios de Garuda Linux. Imgur: Rimgo.

Cómo suelen funcionar estos frontends alternativos

Sin entrar a detallar demasiado ni usar tecnicismos, casi todos, por no decir todos, estos servicios o interfaces alternativas funcionan haciendo uso de lo que se conoce como «scraping». Básicamente, lo que hacen es visitar los servicios por medio de un software, encontrar componentes separados y unirlos en una interfaz propia, que es lo que al final vemos los usuarios.

Pongamos un ejemplo: si alguien sabe cómo, se puede crear una aplicación para que entre a este mismo artículo, encuentre las etiquetas de título, las de párrafos, las de los enlaces, las listas, las imágenes y las negritas, para luego montarlos como al desarrollador más le interesara. De ese modo tendría el artículo en su aplicación con su diseño, y para que eso sea posible antes hay que «rascar» la fuente original.

Por lo tanto, lo que estamos viendo con estos frontends alternativos es lo mismo que hay en los servicios oficiales, pero sin que puedan recoger nuestra información porque lo vemos a través de algo así como una ventana diferente.

¿Auto-alojado o en instancia?

Hay más y recomiendo visitar la página anteriormente mencionada, pero hay algunos que no los veo muy necesarios (como el frontend Vaultwarden para BitWarden que recomienda Garuda en su página), y para otros servicios sencillamente no hay. Además, existen extensiones que redirigen directamente a estos servicios para que no visitemos las páginas que nos harán una radiorgrafía digital. Por ejemplo, LibRedirect.

Hay que entender cómo funcionan estos frontends, o la mayoría de los que piensan en nuestra privacidad. Es probable que encontremos una página oficial y luego instancias, o puede que sólo lo último. Estas instancias las mantiene una persona o equipo, y las novedades llegan cuando las implementan. También es probable que una caiga o no funcione en un momento determinado, por lo que me parece importante explicar esto. Más que nada por si falla una, que hay que aprender a ir a su página de instancias, si la tiene, y buscar otra.

Cada instancia también tiene su filosofía. Puede que permiten iniciar sesión, puede que no, algunas dicen que recogen datos, otras no… Toda esta información está disponible en las páginas del proyecto, que suelen estar en GitHub.

Y si no nos convence ninguna, siempre queda la posibilidad de alojarlo todo en nuestro equipo. En este caso seremos nosotros los que decidamos qué implementar, cómo y cuándo, pero esto es más complicado que buscar una instancia que nos guste. En las que guardan información, como nuestras preferencias, se suelen guardar en una cookie de nuestro navegador. Y las suscripciones de servicios como YouTube en una base de datos que se elimina con tan sólo hacer un clic.

Si buscabas privacidad, aquí la tienes.