Debo ser gafe. Hace algo más de un año escribí un artículo sobre Twister OS, que aunque lleve las siglas «OS» en su nombre, en realidad es Raspberry Pi OS con un «traje» y aplicaciones especiales, como RetroPie, que viene instalado por defecto o herramientas para overclockear la GPU. Es bonito, todo funciona y merece la pena usarlo, o la merecía, porque hace ya mucho tiempo que están como desaparecidos.

Las últimas noticias que tengo al respecto no eran las mejores. Había parte del equipo que quería trabajar para lanzar un Twister OS basado en la versión de 64bits de Raspberry Pi OS, y otra parte que prefería mantenerse en los 32bits que tan bien habían funcionado hasta el momento. El proyecto no es tan grande como el de la frambuesa, no pueden mantener dos opciones y eso fue un problema. Un problema que llega hasta hoy.

Twister OS lleva más de un año en la v2.1.2

Si vamos a su página web (que no está todo lo bien adaptada que podría estar si la visitamos desde el móvil…), podemos ver que tanto Twister OS (la imagen para placas simples) como Twister UI (el script para instalarlo todo sobre Xfce) están en la v2.1.2, la misma con la que yo hice mi especie de review a finales de 2021. Si vamos al canal de YouTube de Pi Labs, también vemos que hace más de un año que no actualizan su contenido.

Así que lo único claro es que hay un parón, pero no se sabe si es permanente o hasta cuándo durará. En lo personal, tampoco sé si los que decidieron dar el salto a los 64bit están en otra comunidad, por lo que si han publicado algo sobre su evolución, me lo he perdido. Lo único que sé es que está todo parado, y que también hayan parado la opción «UI» compatible con sistemas como Xubuntu no hace más que aumentar las sospechas de que el «traje» para Raspberry Pi OS podría terminar siendo abandonado.

Pero Twister OS es una muy buena opción, y las actualizaciones de la mayor parte de los paquetes llegan directamente de Raspberry Pi OS. Por lo que, si no es importante subir a la versión de 64bits, diría que aún merece la pena. También hay tutoriales sobre cómo instalar Twister UI sobre Raspberry Pi OS, con lo que tendríamos lo mejor de los dos mundos. Aún así, no se sabe qué pasará con «UI». Esperemos que el equipo siga en el el proyecto y que vuelvan más pronto que tarde con una actualización. Nuestras pequeñas placas lo agradecerán.