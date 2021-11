Las placas simples están muy bien. Con ellas podemos crear proyectos de todo tipo, así como usarlas como un ordenador de sobremesa de recursos limitados. Si nuestra intención es esta última, podemos elegir entre diferentes sistemas operativos, como Manjaro, Armbian o incluso Windows 11, pero la mejor opción es, sin duda, Raspberry Pi OS. Aunque, bueno, el sistema oficial por defecto no ofrece tanto como el Twister OS del que os vamos a hablar hoy.

Aunque añadieron OS (Operating System) a su nombre, en realidad no es un sistema operativo. Es más bien como el traje que le podemos poner a Xubuntu, con la diferencia de que Twister OS está disponible como imagen y se puede instalar en la Raspberry Pi sin pasar por Raspberry Pi OS. El sistema es en realidad Raspberry Pi OS, y en su versión Lite tiene añadidos los temas y poco más, pero en la versión completa también está instalado por defecto RetroPie, y funcionando a la perfección.

Twister OS es en realidad un traje para Raspberry Pi OS

¿Y por qué creo que Twister OS es lo mejor que podemos usar en la Raspberry Pi? Para empezar, porque en realidad es Raspberry Pi OS. Si en el futuro necesitamos algo oficial, como activar el inicio desde el USB en el pasado o reproducir contenido DRM en Chromium, lo podremos hacer en Twister OS. De hecho, cuando lo instalé por primera vez no podía ver Amazon Prime en Chromium, pero sí pude con tan sólo actualizar los paquetes desde el terminal.

Para continuar, los temas, lo que mejor define eso del «traje» del que estamos hablando aquí. El tema por defecto ya es atractivo, pero tenemos varios que simulan a la perfección varias versiones de Windows (incluido el más nuevo 11) o macOS. Ahora mismo yo uso el último iTwister oscuro (captura de cabecera), y cada vez que lo inicio y escucho su campana (chime) sonrío pensando que mis vecinos creerán que estoy encendiendo un Mac. Y eso sólo con el sonido.

¿Bloatware o software útil?

A partir de aquí, tenemos que pensar si lo que queremos es algo con poco software de salida o queremos hacer lo máximo posible tras la instalación de cero. Raspberry Pi OS tiene una versión «Full», pero ni se acerca a lo que ofrece Twister OS. Por ejemplo, con CommanderPi podremos, por ejemplo, hacer «overclock» para que rinda mejor. Con My Android podremos reflejar nuestro teléfono Android en la pantalla. Pero el software estrella de este no-sistema operativo es aquel que nos permitirá ejecutar aplicaciones de Windows (no todas, claro) tras la instalación de cero con Box86 o la estación de videojuegos RetroPie.

Lo de RetroPie merece mención aparte. Aunque se puede instalar por separado en Raspberry Pi OS o cualquier sistema basado en Debian/Ubuntu con facilidad, lo cierto es que yo tuve problemas para configurarlo. En Twister OS simplemente funciona, sin problemas para añadir el controlador, las ROMs ni nada. De hecho, estoy jugando más de lo que creía porque me van sin falla juegos de PSX, PSP, SEGA, N64…

Kodi, PhotoGIMP, LibreOffice, Web Apps… no renuncies a nada

Otro de los programas que se suele instalar en una Raspberry Pi es Kodi, lo que nos permite convertir nuestra pequeña placa en un centro multimedia. En Twister OS no será necesario porque viene instalado por defecto. Lo mismo con GIMP, aunque en su versión con la skin para que se parezca a Photoshop.

Lo que también llama la atención es Twister OS Web Apps, lo que es una aplicación de aplicaciones web. Por lo menos en el momento de escribir estas líneas, o no existe la opción o yo no he visto cómo añadir apps a la carta, pero hay muchas interesantes como Twitter, Telegram, Spotify o muchos juegos, entre osl que destaca Tomb Raider. Todo web, todo basado en el navegador Chromium y todo funcionando.

Por si todo lo que tiene instalado por defecto fuera poco, también están disponibles tras la instalación de cero dos tiendas de apps: PiKISS y Pi Apps. Por ejemplo, desde la segunda se puede instalar WoR, lo que nos creará una SD o USB para ejecutar Windows 10/11 en la Raspberry Pi.

¿Y el rendimiento de Twister OS?

Sobre el rendimiento no tengo ninguna queja, al contrario. Creo que a mí me funciona mejor que Raspberry Pi OS, y más ahora que lo tengo en un pendrive USB 3.2 con buena velocidad de lectura/escritura. Podríamos pensar que se resentiría al usar un tema tan atractivo visualmente como el Big Sur (Apple), pero no es así.

Twister OS está ganando popularidad con cada día que pasa. Sus desarrolladores han tenido que contratar mejores servidores y alojamiento para poder satisfacer la demanda de nuevos usuarios, y esto no hará más que motivarlos para seguir mejorando las cosas. Según comentaron, no habrá versión basada en Bullseye a corto plazo, ya que están valorando que la siguiente versión del sistema operativo dé el salto a los 64bits. Raspberry Pi OS de 64bits está aún en fase beta. En el presente ya es la mejor opción, y animo a cualquiera que no tenga claro que usar en su RPI a que le dé una oportunidad a este traje para el anteriormente conocido como Raspbian. No os arrepentiréis, os lo aseguro.

Página del proyecto.