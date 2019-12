Servicios de Google están bloqueando algunos navegadores web de Linux

La mayoría de los usuarios de Apple pueden vivir perfectamente con los servicios de Cupertino, pero el resto tenemos que confiar en otras empresas para gestionar nuestros datos, así como usar la nube. De hecho, entre los usuarios de Apple también hay muchos que prefieren los servicios de Google, lo que deja claro que la compañía del buscador es siempre una de las mejores opciones (para el que no le preocupe la privacidad). El problema, y esto vale para cualquier compañía, es que los servicios pueden dejar de funcionar en cualquier momento.

Eso es lo que está pasando ahora mismo con los servicios de Google si intentamos acceder a ellos con algunos navegadores de Linux. Así se ha reportado en Reddit, donde explican que no pueden acceder a estos servicios desde navegadores de Linux como Konqueror, Falkon (ambos de KDE) o qutebrowser, este último también disponible para Windows y macOS. El problema existe, pero de momento no ha habido ningún comunicado oficial por parte de la compañía que dirige Sundar Pichai.

¿No puedes acceder a los servicios de Google? Usa otro navegador

El mensaje que aparece cuando se intenta acceder desde un navegador por el momento no soportado dice que:

No se pudo iniciar sesión. Es posible que este navegador o aplicación no sea seguro. Intenta usar un navegador diferente. Si ya está utilizando un navegador compatible, puede actualizar su pantalla e intentar iniciar sesión de nuevo.

Aunque no hay ningún comunicado oficial, Google sí tiene una página web en la que podemos ver si nuestro navegador web es compatible, a la que podemos acceder desde aquí. El problema es que los navegadores que no pueden entrar hoy sí podían hacerlo hace unos días, por lo que es probable que la información que buscamos no esté disponible en el enlace anterior.

Lo más extraño de todo es que hay usuarios que dicen que sí pueden entrar a los servicios de Google con el mismo navegador, por lo que nadie sabe qué está pasando. Si no pudieran entrar todos los usuarios de un mismo software, podríamos pensar que es una restricción como la que nos impide entrar a Gmail desde algunos clientes de correo.

Por el momento, los afectados solo tienen una opción: usar otro navegador. A la espera de un comunicado oficial o de una solución, nosotros recomendamos usar Firefox.