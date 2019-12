Hace unos instantes hemos publicado un artículo en el que os hablamos de un lanzamiento no oficial: Linux Mint 19.3 Beta ya se puede descargar, pero el lanzamiento oficial (no estable) será mañana. Mañana también habrá otro lanzamiento oficial, en este caso estable: Firefox 71 llegará en aproximadamente 24 horas. Pero si estamos escribiendo este artículo hoy es porque, como la beta de la próxima versión de Linux Mint, la v71 del navegador del zorro ya está disponible para su descarga.

Insistiendo en que el lanzamiento no es oficial, los usuarios interesados podéis descargar la nueva versión desde el servidor FTP de Mozilla al que podéis acceder desde aquí. Como veis, la ruta que aparece arriba es /pub/firefox/releases/71.0, y en el apartado “Releases” solo aparecen versiones “Lanzadas”. Esto significa que lo que hay disponible ahora es lo mismo que habrá mañana, por lo que ya podemos instalar la nueva versión con 24 horas de antelación.

Firefox 71 introducirá un nuevo modo Kiosk

En el momento de escribir estas líneas y como es lógico, la lista de novedades de Firefox 71 aún no ha sido revelada. La página en donde las incluirán ya está habilitada (aquí), pero no añadirán las novedades hasta que el lanzamiento sea oficial. Sí se conocen algunas que ya estaban disponibles en la última beta, como un nuevo modo Kiosk que nos permitirá abrir una instancia de Firefox en la que entramos directamente en pantalla completa y no tendremos acceso a la barra de URL. Para lanzarla, tendremos que escribir “firefox –kiosk”, sin las comillas, en el terminal.

Otra de las novedades más destacadas, y como lamentablemente es habitual, es que los usuarios de Windows tendrán activada por defecto la opción de ver vídeos en Picture-in-Picture: empezando con Firefox 71 en Windows, cuando reproduzcamos un vídeo de servicios como YouTube, aparecerá un pequeño cuadro azul a la derecha que nos permitirá despegar el vídeo del navegador. Los usuarios de Linux deberemos esperar a una versión futura del navegador de Mozilla o activarlo manualmente desde about:config.

Si, como yo, preferís esperar al lanzamiento oficial, Firefox 71 aparecerá como actualización mañana en Windows, macOS y en la versión en binarios de Linux, pero habrá que esperar un poco más si lo que estamos usando es una versión de repositorios oficiales.