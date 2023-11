La Unión Europea hace cambios que llegan a ser molestos (¿alguien dijo aviso de cookies?), pero también otros que nos benefician. Algunos de ellos van a cambiar las cosas para siempre, y creo que el cambio más notorio llegará el año que viene. Apple, cuyos iPhone se quedan con más del 50% de cuota de mercado en EEUU y en países europeos llega a superar ese porcentaje (61% en Noruega; 21% en España) adoptará finalmente el protocolo RCS.

Los de Tim Cook han estado años rechazando las propuestas de Google de adoptar este protocolo, propuestas que han llegado hasta en forma de anuncios con cierto nivel de sarcasmo. También Samsung presionó a la compañía de la manzana, pero no hay presión más efectiva que la de las leyes, y a Apple no le queda otra. La fecha será ya en 2024, y probablemente nos lo vendan como una novedad propia. Seguro es que hablarán de ella como algo bueno, primero porque lo añaden, y no pueden hacer lo contrario, y segundo porque lo es.

Por qué es bueno que Apple use RCS

Hasta la llegada de WhatsApp, cuando queríamos comunicarnos con un mensaje corto usábamos los SMS. El problema es que su precio era de 25pts ó 0.15€ + IVA (en España), y si se te iba de las manos, yo conozco a uno que llegó a pagar más de 100€ por culpa de este tipo de mensajes. Cuando llegó WhatsApp, pronto empezamos a hablar de «mensajes gratis», y el SMS dejó de usarse casi por completo, pero sigue existiendo.

RCS es algo que creó Google, en resumen, adaptando los mensajes tradicionales a las nuevas tecnologías. Aunque se usaron menos, también existen los MMS, que son mensajes con contenido multimedia, y RCS lo unirá todo para que podamos enviar mensajes de calidad, repletos de contenido, y sin teórico coste añadido.

En la página en la que he consultado la cuota de mercado de iPhone, se ve que prácticamente el 100% de los usuarios usa Android o iOS. Por lo tanto, si todos usamos RCS y este protocolo funciona por la red de datos, podremos enviar mensajes desde la aplicación por defecto y la factura no se verá afectada.

Habrá que esperar a 2024

Esto será una realidad en 2024, pero mucho seguirá igual. El que quiera olvidarse de WhatsApp, no podrá hacerlo, no por este cambio. Sí será posible crear grupos y todas esas cosas, pero lo de WhatsApp se quedará en WhatsApp. Es decir, si tu comunidad de vecinos o grupo de padres de alumnos está en WhatsApp, seguirá estando en la app propiedad de Meta. Ahora bien, siempre será posible migrar a un grupo que resida en la aplicación Mensajes de Android o iOS.

En esta historia, el siguiente episodio lleva el texto de «Próximamente», que es que Apple adopte el protocolo RCS. Lo que ya no está tan claro es lo que viene después. ¿Nos acostumbraremos y nos pasaremos a lo que haya en la aplicación de mensajes de nuestro teléfono? O lo que a mí me preocupa más: ¿las operadoras se quedarán sin hacer ningún movimiento más para no perder lo que ahora les aportan los SMS?

No se puede descartar que las operadoras pongan alguna piedra en el camino. Aunque ellas están metidas en el ajo, se hace difícil pensar en que los únicos beneficiados vayamos a ser los usuarios. En teoría, y más con el nombre que recibe, «WhatsApp de las operadoras», todo será gratis y seguro, ya que RCS cuenta con cifrado de extremo a extremo. Si hablo del futuro es porque en el presente Apple nos obliga a seguir fijándonos a quién le enviamos qué.

Coexistirán con los SMS

Aún así, los SMS seguirán vivos, y habrá que tener cuidado antes de enviar un mensaje. En la app de Mensajes de Google, cuando vamos a enviar un mensaje y es SMS, aparecen esas siglas junto al botón de envío. Deberían aparecer menos a cuando Apple adopte el protocolo. En cuanto a su llegada a las versiones móviles de Linux, dependerá de si sus desarrolladores deciden implementarlo o no. Seguro que lo harán, aunque no estén obligados a ello.