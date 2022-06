Nos guste o no, WhatsApp es el medio de comunicación más usado en la actualidad. Y, aunque los servicios de la competencia sean mejores y, más respetuosos de la privacidad de los usuarios, estamos obligados a usar lo que usa la mayoría a menos que nos resignemos a perder clientes o no enterarnos de lo que sucede alrededor. Preguntadle sino a los fanáticos del software libre que solo hablaban con Softphone Ekiga.

Es por eso que. en este artículo vamos a ver cómo instalar WhatsApp en Ubuntu.

Qué es WhastsApp

Para entender cómo instalar WhatsApp en Ubuntu y las limitaciones y dificultades que nos enfrentamos al hacerlo, necesitamos primero entender qué es.

WhatsApp Messenger es un servicio de mensajería instantánea y de voz sobre IP propiedad de Meta (la empresa madre de Facebook e Instagram). Se usa para enviar mensajes de texto y mensajes de voz, realizar llamadas de voz y video, y compartir imágenes, documentos, ubicaciones de usuarios y otro contenido.

La utilización principal es mediante aplicaciones para dispositivos móviles, una dirigida a los usuarios normales y otra a los comerciales, siendo en ambos casos el servicio gratuito. Aunque se puede acceder al servicio desde computadoras de escritorio, se requiere un número de teléfono móvil celular para registrarse.

Quienes seleccionaron la versión business pueden utilizar la versión web sin necesidad de que el teléfono móvil esté conectado, aunque seguirán necesitándolo para acceder por primera vez.

Cómo se instala WhatsApp en Ubuntu

Esto nos lleva al punto clave. No hay una forma de instalar WhatsApp en Ubuntu. Dado que Meta está decidido a hacer rentable el servicio y no puede cobrar por utilizarlo ya que se irían todos a Telegram, lo que hace es restringir el acceso a sus API’s (interfaz de programación de aplicaciones) lo que impide la creación de aplicaciones de terceros a menos que pases por caja.

Lo que podemos hacer es optar por alguna de las siguientes alternativas:

Utilizar WhatsApp Web desde el navegador. Utilizar WhatsApp desde una aplicación web. Conectar el móvil al ordenador y utilizar un programa que nos permita interactuar con su pantalla. Utilizar WhatsApp desde un emulador de Android Utilizar bibliotecas que nos permitan interactuar con WhatsApp.

Utilizar WhatsApp Web desde el navegador

Para esto solo tenemos que abrir el navegador e ir a esta página.

La página nos mostrará un código QR que deberás escanear con el teléfono. Lo hacemos de esta manera:

Abrimos la aplicación de WhatsApp. Pulsamos sobre el icono de los tres puntos. Presionamos en Dispositivos vinculados. Pulsamos en Vincular un dispositivo. Alineamos el recuadro con el código QR de la pantalla.

Cuando la aplicación del teléfono lea el código veremos en la pantalla del navegador un aviso de que está sincronizando. Cuando termine verás los mensajes.

La versión web tarda mucho en iniciar y, como te dije más arriba necesitaremos tener el móvil conectado para ver los mensajes. Sin embargo, la versión Business nos ofrece en fase de prueba la opción de ver sin conexión.

Te recomiendo limpiar el monitor y conseguirte un teléfono con una buena cámara. Caso contrario el proceso de sincronización es una verdadera tortura.

Aplicaciones Web

Las aplicaciones web no son más que un navegador que abren una sola página (en este caso la de WhatsApp Web) por lo que la única ventaja es que pulsamos sobre un icono y ya tenemos WhatsApp, pero, deberémos pasar por el procedimiento de escanear el código QR y tener conectado el teléfono.

Algunas aplicaciones web son:

Youp for whatsapp : Instalable desde FlatHub, la ventaja de esta aplicación es que incorpora mejoras visuales a la interfaz de WhatsApp web como el modo oscuro o la visualización a pantalla completa. Además, nos muestra notificaciones en el escritorio y cambia el icono de la barra para avisar de mensajes nuevos

Instalable desde FlatHub, la ventaja de esta aplicación es que incorpora mejoras visuales a la interfaz de WhatsApp web como el modo oscuro o la visualización a pantalla completa. Además, nos muestra notificaciones en el escritorio y cambia el icono de la barra para avisar de mensajes nuevos WhatsApp Desktop: Otro título en FlatHub. No aporta nada interesante.

Otro título en FlatHub. No aporta nada interesante. WhatsApp for Linux: Esta aplicación ofrece algunas capacidades de personalización como temas y fondos de chat. Además, se puede usar en modo pantalla completa y hacer que se inicie con el sistema.

Esta aplicación ofrece algunas capacidades de personalización como temas y fondos de chat. Además, se puede usar en modo pantalla completa y hacer que se inicie con el sistema. ZapZap: La gran ventaja de este programa es seguir funcionando en segundo plano. No permite hacer llamadas.

La gran ventaja de este programa es seguir funcionando en segundo plano. No permite hacer llamadas. Franz: Una de las pocas aplicaciones que realmente aporta algo de esta lista. Nos da acceso a varios servicios de mensajería incluyendo: Slack, WhatsApp, WeChat, HipChat, Facebook Messenger, Telegram, Google Hangouts, Group Me y Skype. Permite compartir la pantalla.

Una de las pocas aplicaciones que realmente aporta algo de esta lista. Nos da acceso a varios servicios de mensajería incluyendo: Slack, WhatsApp, WeChat, HipChat, Facebook Messenger, Telegram, Google Hangouts, Group Me y Skype. Permite compartir la pantalla. WhatDesk: Por algún motivo es la que recomiendan todos los que escriben sobre este tema. Solo es un navegador convertido en una aplicación Electrón y lo único que agrega es la notificación en la barra superior.

Conectando el móvil al ordenador

Si en algo le gana el software libre al privativo, es en las aplicaciones que permiten conectar el móvil al ordenador para que interactuemos. En este caso hay dos títulos que se destacan. Scrcpy y KDE Connect.

Scrcpy

Scrcpy nos permite establecer conexión con el móvil en forma inalámbrica o conectada. Este programa se consigue en los repositorios o en la tienda de Snap.

Primero debemos habilitar las opciones de programador en el móvil. Para esto tendremos que ir a la sección de la configuración donde está el número de compilación de Android y presionarlo siete veces. Luego vamos a Sistema → Opciones avanzadas (Puede estar en otra ubicación) y pulsa en Opciones para programadores. Activamos la depuración por USB.

En el teléfono se abrirá una ventana que te autoriza a establecer la conexión.

Una vez hecho esto verás aparecer la pantalla de tu teléfono en el monitor del ordenador. Solo tienes que pulsar con el ratón en el icono de WhatsApp para abrir la aplicación. Si bien podremos escribir con el teclado del ordenador., no funcionan los caracteres españoles como la ñ o ¿, para usarlos deberemos presionar en el teclado en pantalla con el ratón.

KDE Connect

Está en los repositorios de las distribuciones basadas en KDE y existe una versión GNOME que se instala como extensión. La aplicación móvil la puedes instalar desde la App Store de Android o (mi recomendación) desde F-Droid.

Una vez con el ordenador y el teléfono conectados a la misma red, iniciamos ambas aplicaciones y desde el móvil damos los permisos necesarios. Cuando llegue un mensaje veremos la notificación y tendremos la posibilidad de responderlo.

Instalar un emulador de Android para usar WhatsApp

Este método es completamente desaconsejable. No solo porque resulta un desperdicio de recursos de nuestro ordenador, sino porque ya no tendremos disponible WhatsApp en el móvil. Al menos con el número que estamos usando.

Anbox, es una aplicación gratuita y de código abierto para ejecutar aplicaciones de Android en Linux. Se basa en la última versión del Proyecto de código abierto de Android (AOSP) y ofrece un entorno de Android basado en ventanas. Utiliza la tecnología de contenedores para ejecutar el sistema operativo del teléfono.

Podemos instalarlo con:

sudo snap install --devmode --beta anbox

A continuación, comprobamos que tenemos las dependencias necesarias

sudo modprobe ashmem_linux

sudo modprobe binder_linux

lsmod | grep -e ashmem_linux -e binder_linux

Si no lo están

sudo apt install mokutil

sudo mokutil --sb-state

Reiniciamos el sistema.

sudo reboot

Ahora instalamos la tienda de aplicaciones de Google:

Conseguimos las dependencias

sudo apt install wget curl lzip tar unzip squashfs-tools

Descargamos el script de instalación

wget https://raw.githubusercontent.com/geeks-r-us/anbox-playstore-installer/master/install-playstore.sh

Lo hacemos ejecutable

chmod +x install-playstore.sh

Lo ejecutamos

./install-playstore.sh

Es posible que Anbox no se conecte a la red. Esto lo solucionamos con el siguiente procedimiento

Reseteamos Anbox

sudo systemctl restart snap.anbox.container-manager.service

Copiamos y pegamos el código de esta página en un archivo de texto y lo guardamos como bridge.sh

Damos permisos.

chmod +x bridge.sh

Ejecutamos con

sudo ./bridge.sh

Deberemos hacer lo mismo cada vez que reinicies sesión.

Luego reiniciamos Anbox y pulsamos en Settings. A continuación, vamos a Google Play Services y Google Play y pulsando en Permissions se los damos.

A continuación, cerramos la ventana, pulsamos en el símbolo de Google Play, iniciamos sesión e instalamos WhatsApp con el procedimiento habitual. Necesitaremos un teléfono móvil para recibir el código de autenticación.

Utilizar bibliotecas que nos permitan interactuar con WhatsApp

Cómo dije más arriba, los propietarios de WhatsApp exigen que si quieres crear tus propias soluciones para usar la red de WhatsApp tienes que pagar. Aunque de vez en cuando aparecen en GitHub soluciones parciales construidas en base a ingeniería inversa, no funcionan durante demasiado tiempo. Lo que si suele funcionar mejor es un conjunto de bibliotecas basadas en Python que interactúan con WhatsApp Web ejecutada desde el navegador. He probado un par y he tenido un éxito parcial, pero nada que justifique la complicada configuración. Si sientes curiosidad dale una mirada a WhatsApp-web 0.01 y a Auto-whatsapp 0.0.5.

¿Cuál es la mejor opción?

Para mí, la más práctica es WhatsApp Web, las otras opciones exigen demasiado tiempo, recursos o aportan muy poco.