Rhino Linux sale de la beta y lanza primera versión estable

El sueño de aquellos que querían una versión Rolling Release de Ubuntu ya es una realidad. Más o menos. Hace unas horas, se ha hecho oficial el lanzamiento de Rhino Linux 2023.1, lo que es la primera versión estable del sistema operativo que empezó llamándose Ubuntu Rolling. No dicen abiertamente cómo se les ocurrió el nombre, y así uno no puede asegurar al 100% si se inspiraron en el Rolling Rhino de Martin Wimpress.

Más claro está cómo empezó todo. AJ (¿httpllamaz?), el desarrollador que tuvo la idea, empezó a trabajar en Rholling Rhino Remix, y mucha coincidencia me parece para que no haya nada de la idea de Wimpress. En un principio lo hizo como un hobby sin mucho control, pero la comunidad empezó a usarlo. Se dio cuenta de que no podía seguir por el camino que había tomado y en octubre de 2022 cambió de rumbo.

Rhino Linux usa Unicorn Desktop

Rhino Linux usó siempre Xfce, pero no hace mucho presentaron una variación que bautizaron como Unicorn Desktop. La interfaz recuerda mucho a la de GNOME 3, con el panel superior, un dock a la parte izquierda y los escritorios virtuales saliendo de la derecha. Sus desarrolladores han añadido algunas herramientas propias, como la barra de búsqueda.

El gestor de paquetes por el que se han decantado es Pacstall, uno parecido al AUR de Arch Linux. El motivo es que, al ser una distro Rolling Release, las actualizaciones deben ser rápidas, y Pacstall es compatible con esto. Pero que los usuarios más acostumbrados a Ubuntu no se preocupen, porque APT sigue estando disponible. Se recomienda, eso sí, usar Pacstall siempre y cuando el paquete esté en su repositorio.

Para buscar un paquete con Pacstall hay que escribir en el terminal y sin las comillas «sudo pacstall -S paquete», y si hay coincidencias instalarlo con «sudo pacstall -I coincidencia», cambiando «paquete» por el nombre del paquete a buscar y «coincidencia» por la coincidencia que queremos instalar.

Además, cuenta con el gestor de paquetes rhino-pkg que combina APT, Pacstall, Flatpak y Snap. Si no sabemos dónde encontrar un paquete, podemos escribir pkg paquete para ver las opciones y sus fuentes.

Instala el sistema operativo con Calamares

El sistema operativo usa Calameres para su instalación, lo que creo que es el instalador más usado en Linux. Entre otras cosas, permite instalar un sistema operativo con facilidad en un pendrive, algo que también es posible con otros, pero no con esa facilidad y con menos peligro de romper el grub.

Los usuarios interesados en descargar Rhino Linux 2023.1 pueden hacerlo desde la página de descargas del proyecto, en donde hay imágenes para ordenadores tradicionales (x86_64), para dispositivos de PINE64 y para Raspberry Pi (ARM64).