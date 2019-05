Red Hat OpenShift Container Platform elegida por más de 1000 empresas de todo el mundo

Red Hat OpenShift Container Platform ha sido elegida por más de 1000 empresas de todo el mundo para impulsar sus aplicaciones empresariales. Las empresas proceden de distintos sectores, desde el sector de la energía hasta el de la industria. Cada vez más empresas están usando OpenShift como una solución líder para Kubernetes empresariales en su afán por la transformación digital de las empresas para competir desde la nube híbrida y tecnologías de contenedores.

Red Hat anunció el lanzamiento de OpenShift 4, la nueva versión mejorada de esta plataforma reputada de Kubernetes empresariales como les comentamos en LxA, y hemos podido conocer estos datos. No es de extrañar si tenemos en cuenta que esta plataforma tiene como objetivo ofrecer una simplicidad similar a la de la nube con operaciones automatizadas full-stack en toda la nube híbrida.

Algunos de los clientes de Red Hat OpenShift casi han duplicado su crecimiento desde el pasado año. Por tanto, Red Hat OpenShift está impulsando a los clientes de todo el mundo y de todos los sectores. Industrias como la automoción, los servicios financieros, la hostelería, los seguros, la logística, el comercio minorista, los viajes, energético, las telecomunicaciones, agencias gubernamentales, etc., donde Linux, y la nube están siendo cruciales para el avance y la modernización que permite ofrecer servicios innovadores o de una mejor forma.

De entre los nombres de organizaciones más destacables ya sabemos que se encuentra el Banco Santander, ANZ Bank, Gathay Pacific, Copel Telecom, GE, Lufthansa Technik, Macquarie Bank, Miles and More GmbH, Paychex, Porsche Informatik, Sabre, Swisscom AG, Via Varejo, X by Orange, BP, Deutsche Bank, Emirates NBD, HCA Healthcare, Kohl’s (estas 5 últimas ganadoras del premio Red Hat Innovation Award) y un largo etc. Casi el 50% de las empresas listadas en Fortune 100 usan esta solución y casi el 30% de las listadas en Fortune Global 500 lo hacen también.