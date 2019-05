Red Hat Innovation Awards: los ganadores de esta XIII edición

El gigante tecnológico Red Hat premia la innovación con sus Red Hat Innovation Awards. La empresa de la que hemos conocido recientemente que la justicia ha abierto la puerta para implementar su adquisición por parte del gigante IBM, ahora, desde Red Hat Summit 2019, ha anunciado a los ganadores del reco nocido premio. Estos premios reconocen los logros tecnológicos que sean creativos e innovadores de los clientes de Red Hat, que además faciliten la resolución de problemas y hacer un uso transformador del entorno Red Hat.

Como ganadores para esta edición XIII, celebrada por Red Hat, tenemos a nombres como BP, Deutsche Bank, Emirates NBD, HCA Healthcare y Kohl’s. Han sido elegidos mediante un proceso de selección, pero ahora se someterán a una nueva votación online en la que toda la comunidad determinará cuál de ellos obtendrá también otro premio, el Red Hat Innovator of the Year. La votación está ya abierta y finalizará hoy mismo a las 5:59 a.m. CET.

Para quien aún no conozca a los finalistas:

Deutsche Bank : es también bastante conocido, un banco alemán que inició en 2015 una estrategia para que todos sus bancos pudieran ofrecer todo como un servicio. Para eso han necesitado inversión para obtener más tecnología, consolidar y simplificar el estado de su aplicación, mejorar la productividad del servidor y reducir costes. Todo ello apoyado por tecnología Red Hat que usan como base.

Kohl's: es un retailer omnicanal con más de 1100 tiendas en 49 países. Se está transformando para convertirse en una compañía con prioridad hacia la nube y como parte de esta transformación busca impulsar la modernización de la aplicación y respaldo para su iniciativa de cambio. Ha construído una solución simple a la vez que avanzada, flexible, expansible y capaz de ofrecer autoservicio.

¿Cuál es tu favorito para el Red Hat Innovation of the Year? Sin duda yo lo tengo…