PPSSPP 1.17 soporta por fin el formato CHD

El pasado noviembre, aquellos que jugamos a títulos de PSP en un PC o móvil y queremos guardar un progreso general de lo que hacemos recibimos una buena noticia: el emulador por excelencia para juegos de la PlayStation Portable recibía soporte para RetroAchievements, entre otras cosas. Este fin de semana hemos tenido otro lanzamiento, y PPSSPP 1.17 introduce una novedad que había sido muy demandada por la comunidad: el soporte para un tipo de archivo que permitirá ahorrar espacio del disco duro.

Los juegos de PSP no son como los de las consolas clásicas (Nintendo, Master System, Super Nintendo…) ni recreativas. Los más pesados son algunos de los últimos, que hay alguno como Metal Slug que ronda o supera los 20mb. Pero los de PSP suelen pesar mucho más, habiendo algunos que rondan los 2GB. Si se tienen 10 así, las matemáticas nos dirán que el almacenamiento ocupará 20GB, pero será menos si en vez de ISO usamos el formato comprimido CSO. Lo que había pedido la comunidad es que se añadiera soporte para el formato CHD, y esa es la novedad más destacada del PPSSPP 1.17 que ha visto la luz este fin de semana.

Qué es el formato CHD que soporta ahora PPSSPP 1.17

CHD es un formato de compresión de discos que originalmente se usaba para comprimir discos duros de juegos de recreativas como MAME, pero más recientemente se ha empezado a usar para almacenar información de ISOs. La PSP, la consola, siempre ha soportado CSO, que es un formato de compresión sin pérdida y funciona en hardware real -la consola, vamos-, y el emulador permite usar este otro formato.

El motivo de añadir soporte para CHD es que comprime aún más las ISO, pero el equipo de desarrolladores de PPSSPP no se habría decidido de no ser por la cantidad de veces que se lo han pedido sus usuarios. Aunque no es mi caso, porque lo desconocía, hay gente familiarizada con herramientas para comprimir las imágenes que ya lo hacen en CHD, y lo más sencillo para estas personas es seguir usando lo que conocen y como mejor lo hace. Entre ello, comprimir en CHD.

Otras novedades

PPSSPP 1.17 llega con otras novedades, como la posibilidad de inscribirse para recibir betas automáticamente en Android. Hasta ahora, quien quisiera probar las versiones preliminares tenía que instalar las APK que proporcionan, pero ahora pueden hacerlo desde la aplicación, lo que es más sencillo y seguro.

Entre el resto de novedades, también hay corrección de errores:

Se han corregido varios cuelgues y bloqueos graves que podían producirse al salir de la aplicación, especialmente desde la pantalla de pausa.

Se han solucionado varios problemas de renderizado y se ha optimizado el rendimiento de renderizado.

PPSSPP ahora registra el tiempo total jugado por partida. Se puede comprobar en la pantalla de información de cada partida (pulsando prolongadamente el icono).

Algunas nuevas características de la interfaz de usuario, como la posibilidad de mantener el juego en marcha tras la superposición del menú de pausa.

Muchas correcciones de entrada, especialmente en torno a la gestión de la zona muerta para el stick analógico y el control de inclinación.

Se han corregido muchos errores relacionados con la sustitución de texturas.

La latencia de entrada se ha mejorado mucho en la versión SDL con Vulkan. Se recomienda no usar OpenGL en Linux si se puede evitar.

Para RetroAchievements, renombrado el modo Desafío al modo Hardcore y lo hizo el valor predeterminado, como es estándar.

Descargar PPSSPP 1.17

PPSSPP 1.17 está disponible en la página de descargas del proyecto, para Windows, macOS, Android, iOS, Quest y Pico. Lo que vemos allí para Linux es el enlace a la versión Flatpak, pero también es posible instalarlo desde los repositorios oficiales de algunas distribuciones Linux (si tras la instalación veis dos versiones -Qt y SDL- sencillamente usad la que mejor os vaya). En este último caso, hay que esperar a que suban los nuevos paquetes, y el tiempo dependerá de la filosofía de cada proyecto. Los usuarios que tengan la versión de la Google Play (Android) la recibirán en aproximadamente una semana.