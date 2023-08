En las últimas semanas hemos publicado varios artículos sobre juegos. Aunque no lo hicimos justamente por eso, hablamos de Garuda Linux, una buena distro para el gaming, sobre cómo hacer funcionar EmulationStation sin depender de otro software como RetroPie o, mejor aún, tirar directamente de EmulationStation Desktop Edition. En un universo como el de los juegos hay mucho más por cubrir, pero hoy vamos a tratar de cerrar el círculo de las consolas retro hablando de RetroAchievements.

No merece la pena perder mucho tiempo explicando con todo lujo de detalles qué es RetroAchievements. Para entenderlo, lo mejor es pensar qué pasa cuando estamos jugando a una consola relativamente nueva, tenemos conexión a Internet y hacemos algo que el juego cree que tiene algo de importancia. En ese momento habremos conseguido un «Logro» o «Trofeo», y veremos una notificación avisándonos. RetroAchievements es un servicio que sirve justo para eso, pero está diseñado para funcionar con juegos más antiguos.

RetroAchievements está disponible en RetroArch y otros emuladores

La principal diferencia entre lo que ofrece RetroAchievements y lo que ofrecen servicios como los de Microsoft o Sony es que no estamos ante algo oficial. Cuando una compañía de videojuegos lanza un título, también crea los logros/trofeos, y en la actualidad es difícil ver uno que no los tenga. RA tiene que hacer lo mismo, pero es la comunidad quien se encarga de todo. Esto se traduce en que es fácil que haya logros/trofeos en juegos como Super Mario Bros. o Sonic, pero algo más difícil en títulos que no triunfaron tanto.

Sobre cómo funciona, la verdad es que tampoco hay mucho que contar: nos registramos en su página web y en el emulador, en los ajustes de Logros, si existe, ponemos usuario y contraseña. Nada más iniciar un título nos dirá cuántos logros hay disponibles, si es que los hay. RetroArch muestra un banner diciendo que el juego no se ha podido encontrar si no está en la base de datos, si el hash no coincide con lo que tienen, en cuyo caso merece la pena probar otra rom, o algo falla, que todo es posible. Es poco más o menos como un «scrobbler» tipo Trakt o Last.fm: aunque tienen una página web y podemos usarla, cómo no, el trabajo se realiza en programas compatibles.

Si no aparecen logros

En el caso de lanzar un juego y no ver logros, podemos ir a la web, hacer una búsqueda y ver si está allí. Si no está, no hay nada que hacer. Si está, hay que ver si tiene logros. En el caso de que los tenga y sigamos sin verlos, o probamos otra rom o vamos a su FAQ para ver qué hacer. En resumen, hay que ir a su Discord y pasarles el hash de nuestra rom para que lo añadan como juego válido. Si no los tiene, hay opción de votar para que los añadan, pero suelen tomarse su tiempo

Lo que hay en la captura es el juego The Terminator, de Master System, y el logro «Untouchable Reese» se desbloquea cuando se pasa el primer tramo sin que ninguna bomba te toque y bajas al cuartel general de Skynet.

Lista de emuladores compatibles.

Sobre los juegos Arcade

En la lista anterior no se menciona nada sobre MAME porque no funciona. La cuestión es que MAMEs hay muchos y dicen que sería muy difícil intentarlo. Para poder conseguir logros de máquinas recreativas hay que usar FinalBurn Neo. Es posible que esto pase en otros «system» y haya que buscar uno compatible con RetroAchievements.

Indicador de logros activos

Cuando hay un logro activo, como por ejemplo pasarse todo el bosque de Ninja Gaiden de Master System sin usar la espada o todo Sonic sin morir, habrá un icono indicándolo en la parte inferior derecha, siempre y cuando tengamos la opción activa. Si queremos saber qué tenemos que hacer exactamente, no queda más remedio que ir a los ajustes del emulador, entrar en el apartado de logros y mirar en la lista de lo que está activo actualmente.

A diferencia de lo que vemos en una consola de las actuales que están conectadas al servicio oficial, en el momento de escribir este artículo no podemos ver todos los logros desde una misma aplicación. Para ver lo que hemos conseguido, tenemos que iniciar un título y mirarlo desde la aplicación compatible, y a veces ni así los vemos. Incluso es probable que los logros salten cada vez que hacemos lo que requiere, algo que a mí personalmente me gustaría que mejoraran.

Donde sí podemos consultar nuestro progreso es en la web oficial, yendo a este enlace y luego haciendo clic en «My Unlocked Achievements» (ahora mismo en inglés). Veremos algo como lo siguiente:

RetroAchievements también tiene una parte social

En la lista aparece el logro, con su icono a la izquierda, los puntos conseguidos, el autor, el juego y la fecha en la que se consiguió. Haciendo clic en la imagen del juego podemos ver nuestro progreso en el mismo.

RetroAchievements existe desde hace tiempo, pero aún no es compatible con algunos emuladores populares. Por ejemplo, aunque se dice que ya está en la versión Nightly, PPSSPP no lo soporta en su versión «Standalone», es decir, en la aplicación por sí misma. Sí es compatible el núcleo ppsspp_libretro de RetroArch, pero no en el emulador con su propia interfaz de usuario y opciones. El de RetroArch no está mal, pero el oficial permite mejorar la calidad de los gráficos (PSP x2, PSP x3…) y hacer todo tipo de ajustes. Vamos, que es mejor y no soporta RA.

Como en PSN o Xbox Live, también podemos seguir a usuarios y enviarles mensajes. En su página principal también hay un gráfico que indica cuántos usuarios hay conectados por hora, lo que puede servirnos para ponernos a jugar buscando la hora punta.

Puntos hardcore y puntos softcore de RetroAchievements

Hay dos tipos de logros o maneras de conseguirlos: el modo softcore o fácil permite que tengamos activos ciertos ajustes, como los de guardado y rebobinado rápido, y el hardcore o difícil no. El modo hardcore no es más que la manera en la que se jugaba cuando no podíamos hacer uso de estas herramientas. Hay una lista o ranking por cada modo, una para el softcore y otra para el hardcore. RetroArch permite activarlo o reactivarlo desde los ajustes, pero hay cores como los de FBNeo que no son compatibles.

Si eres fan de las consolas clásicas, no puedes dejar de registrarte en RetroAchievements. Pero cuidado, que estos juegos enganchan, y si podemos conseguir logros, más.