En 2005, mi mentor en Linux me convenció para que probara un sistema operativo basado en el núcleo. Lo hice en una máquina virtual en Windows XP, y el sistema operativo huésped era Ubunutu 6.06. XP era más bonito, pero aquel Ubuntu era mucho más rápido. Para mi uso, yo quería algo que funcionara, y sobre todo algo que no me pusiera de los nervios con programas que se colgaban o tardaran mucho en ejecutarse. Aquello me lo dio Ubuntu, y a principios de 2006 lo instalé como sistema principal.

Desde entonces, cuando me preguntan algo sobre Windows que no domino, les digo que no estoy acostumbrado, y no lo estoy porque no uso ese sistema operativo como sistema principal. Entre bromas, mis conocidos intentan meterse conmigo, diciendo cosas como que todo es muy complicado y es poco compatible, a lo que yo les respondo con el rendimiento, entre otras cosas. Para mi uso, Linux es lo mejor y más económico.

Pero, ¿Linux es lo mejor?

No todo es tan sencillo como responder sí o no a una pregunta como esta, y mucho menos en un blog como este, pero quisiera ser honesto. Hay que examinar el uso que hace cada uno en un ordenador. Por ejemplo, cuando trato con un gamer reconocido, yo no trato de convencerle diciendo que Linux ofrece un mejor rendimiento ni intento darle otros argumentos. Esa persona necesita un sistema operativo con los juegos, y los desarrolladores suelen cuidar más a los usuarios de Windows.

De los tres sistemas más usados, quedaría hablar un poco sobre macOS. Apple desarrolla buenos sistemas operativos, pero éstos están diseñados para que funcionen sólo en su hardware. Por lo tanto, para poder usar macOS necesitas gastarte cerca de 1000€ para comprar el MacBook más limitado, y si se busca un poco, por ese precio se consigue un portátil ya bastante potente. Por lo tanto, esto quedaría más bien en un Windows vs. Linux.

Mis motivos

El primero, pero quizá no el más importante, lo acabo de mencionar. Linux es un núcleo, y los sistemas operativos basados en él pueden ejecutarse en prácticamente cualquier ordenador del mundo. Hace 6 años me compré un Lenovo con procesador Intel i3 y 4GB de RAM que hoy en día tiene instalado Ubuntu 22.04 y Windows 11, y seguro que adivináis qué mueve mejor. Tiene Windows 11 por si hay algo que no me funciona en Ubuntu, pero últimamente no está siendo así.

Al final, no sé si es más un mérito de Linux o un demérito de Windows. Cuando he entrado en Windows 11 y he intentado hacer cualquier cosa, he tenido que esperar minutos sin saber si estaba trabajando o no. Por ejemplo, entrar a Kodi, intentar acceder al contenido de un addon y ver que se pasa mucho tiempo procesando, es algo que desanima. El mismo ordenador con el mismo hardware, y usando el mismo disco duro aunque en otra partición, hace que se comporte de otra manera; sencillamente funciona.

Además, el proyecto de final de carrera de Linus Torvalds era crear un sistema operativo que pudiera usarse en cualquier ordenador, por lo que añadió y aún hoy en día sigue añadiendo drivers para soportar todo tipo de hardware. ¿Que quiero jugar a títulos de PPSSPP con un DualShock 3? Sin problemas. Tiro de RetroPie e incluso puedo jugar sin el cable. Se puede en Windows, sí, pero, para empezar, RetroPie no existe como tal.

¿Que quiero hacer algo de música? Bueno… para bien o para mal, hace tiempo que he dejado de jugar a ser una estrella del rock.

FOSS

Otro motivo que para mí es secundario (abro paraguas) es evitar monopolios y usar software libre y de código abierto. El código abierto no debe ser tan malo si una compañía como Microsoft lo está mirando tanto de reojo últimamente. Que esté abierto significa, entre otras cosas, que cualquiera puede ver su código, lo que facilita que se descubran malas prácticas como el uso de telemetría o que se encuentren fallos de seguridad. Recientemente se descubrió un problema relacionado con el WiFi en Linux, y en un par de días ya estaban disponibles los parches. Ojo, en un par de días en mi distribución; puede que en otros casos llegara antes, y eso es en parte gracias al código abierto.

Por si fuera poco, tanto Apple como Microsoft deciden cuando un equipo deja de recibir actualizaciones. Mi Lenovo tiene Windows 11, sí, pero porque antes de instalar el sistema operativo hice cambios en el registro. El Ubuntu 22.04 que coexiste con W11 se instaló directamente. El único límite que se suele poner es el de la arquitectura, por lo que mucho tendrán que cambiar las cosas para que no pueda actualizar el sistema operativo.

«¿Por qué usas eso si no lo usa nadie?». Porque me da lo que YO necesito, y lo hace sin pedirme nada y con buen rendimiento. Windows te dará un buen rendimiento, pero si tienes un buen hardware. macOS te dará un buen rendimiento, pero si tienes un buen bolsillo. Linux… sencillamente te lo da.